Un restaurant de Saint-Jean parmi les 100 meilleurs restos italiens au Canada

- Courtoisie: Italian by Night

Le restaurant de Saint-Jean Italian by Night figure dans le palmarès des 100 meilleurs établissements italiens au pays.

C’est le site de réservation en ligne OpenTable qui a dressé ce palmarès qui a été établi uniquement à partir de plus de 515 000 critiques soumises par des clients vérifiés de l’entreprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.

Le restaurant a ouvert ses portes en 2016, après quatre années de cohabitation avec le restaurant Urban Deli.

Situé sur la rue Germain, en plein cœur du centre-ville et du secteur historique de Saint-Jean, Italian by Night est décrit par ses propriétaires comme étant un restaurant où l’on sert une cuisine italienne traditionnelle en utilisant de vieilles techniques, le tout dans un environnement moderne.

Ce n’est pas le premier honneur que récolte l’établissement, qui a récemment été désigné comme étant le meilleur restaurant en Atlantique, toutes catégories confondues.

Si l’on trouve à cet endroit les traditionnelles bruschettas et pizzas cuites au four sur pierre, les fins gourmets peuvent se rabattre sur la Table du chef, un menu gastronomique six services.

Le menu est composé de pâté de foie de poulet, d’une salade Caprese jumelant Mozzarella et tomates cerises, d’un risotto aux champignons et au vin blanc, d’un filet de bœuf aux champignons, d’une sélection de fromages italiens importés et d’une meringue à l’italienne.

Italian by Night est le seul provenant du Nouveau-Brunswick à se retrouver dans la liste des 100 meilleurs restaurants italiens au Canada en 2017.

C’est l’Ontario qui compte le plus grand nombre de restaurants sur la liste, soit cinquante.

«La cuisine italienne est le type de cuisine le plus populaire chez les Canadiens. Des recettes et méthodes de cuisson traditionnelles aux plats italiens plus contemporains, ces restaurants présentent une variété d’expériences gastronomiques parfaites pour toutes les occasions», a déclaré Ziv Schierau, responsable des comptes nationaux chez OpenTable Canada.