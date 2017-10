La Ville de Moncton adopte un budget d’immobilisation de 150 millions $

C’est en 2018 que la Ville de Moncton signera un chèque de plus de 112 millions $ pour payer le complexe flambant neuf du centre-ville et tout ce qui l’entoure.

Le conseil municipal de Moncton a adopté, en principe, un budget d’immobilisation pour 2018 d’environ 150 millions $, incluant le projet du complexe.

«Le plus gros coût cette année est le complexe du centre-ville. Nous devons payer cette facture. Le coût total s’élève à un peu plus de 112 millions $. Cela inclut les installations, l’esplanade et les autres infrastructures liées au projet», a expliqué Gregg Houser, trésorier adjoint de la Ville de Moncton.

La facture totale de la construction du centre multifonctionnel et de son terrain est toujours de 104 millions $, mais en ajoutant la nouvelle esplanade et les autres travaux autour du chantier la facture atteint plus de 112 millions $.

La municipalité a emprunté et reçu des fonds des différents paliers de gouvernement pour payer la note du centre, mais elle doit toujours récolter 5 millions $ par une collecte de fonds et 3,5 millions $ en vendant des terrains près du centre multifonctionnel. Il y a donc 8,5 millions $ en manque à gagner. Le directeur municipal, Marc Landry, a laissé entendre que des discussions sont en cours pour la vente des terrains adjacents.

Le trésorier adjoint a quant à lui avancé que la municipalité a plusieurs autres options pour combler ce manque à gagner.

«Nous regardons différentes sources, que ce soit notre réserve, une dette ou payer du budget d’exploitation. Ce sont des options que nous avons. Il y a donc différentes options pour payer la différence si jamais on était à court», a expliqué M. Houser.

La ville de Moncton dispose d’un réserve de 30 millions $ dans ses coffres.

À noter que 250 000$ ont aussi été mis de côté pour créer un nouveau mur de la renommée sportive à Moncton dans le complexe du centre. Actuellement, les grands sportifs de la région sont honorés sur des plaques installées à l’extérieur du centre Superior Propane.

En plus de la construction du complexe au centre-ville, la municipalité consacre plusieurs millions de dollars à l’entretien de son réseau routier et de son infrastructure d’eau et égout.

«Cette année ce sera surtout quelques rénovations dans nos parcs et l’amélioration des sentiers. Vraiment, nos essayons d’entretenir nos infrastructures parce qu’il y a de gros projets qui s’en viennent, comme le poste de police et potentiellement le centre communautaire du nord de la ville.»

Autre grand projet prévu en 2018, une nouvelle piscine extérieure au parc Centenaire afin de remplace la plage artificielle qui a souvent été endommagée par des inondations.

«Nous avons aussi de l’argent là-dedans pour le remplacement de la plage dont le coût s’élève à 3,7 millions $», a-t-il précisé.

Le service d’incendie de la municipalité compte aussi acquérir un nouveau véhicule d’urgence au prix de 820 000$.

Les plans de la nouvelle plage seront dévoilés au grand public lors d’une session d’information le 26 octobre à 19h30 au pavillon Rotary du parc Centenaire.

L’ensemble du budget de la municipalité doit être soumis au vote des conseillers et des conseillères le 18 décembre.