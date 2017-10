Des écoles fantômes

La situation est connue, de moins en moins de jeunes fréquentent les écoles de la province, ce qui force des fermetures. Mais qu’arrive-t-il avec les bâtiments une fois vides? L’Acadie Nouvelle a obtenu et compilé des informations sur les 20 dernières années. Bilan: les contribuables paient souvent pour des bâtiments qui seront éventuellement détruits.

À Saint-Sauveur dans la Péninsule acadienne, l’école La Découverte a fermé ses portes cette année, faute d’un nombre suffisant d’élèves. Cela s’ajoute à d’autres fermetures dans le DSL dont le presbytère, menacé de démolition. Le coup a été dur pour des citoyens.

La communauté fait maintenant face au défi de donner une seconde vie au bâtiment avec un projet qui servira à revitaliser le village.

«Souvent ce qui arrive, c’est que les communautés sont laissées à elles-mêmes avec un bâtiment et plus ou moins de solutions. Il faut trouver un investisseur qui soit prêt à faire quelque chose avec l’édifice. Ça représente tout un défi», souligne Danny Comeau, président du DSL de Saint-Sauveur.

Des citoyens ont des idées et veulent travailler fort pour faire de l’ancienne école un espace central au village. Des approches seront faites pour trouver des investisseurs.

«C’est un beau bâtiment qui est quand même assez récent, qui date de 1986, avec un beau grand terrain et un parc. Déjà, la communauté est en train de s’organiser pour faire quelque chose avec le parc», dit M. Comeau.

Une entente avec le district scolaire a été signée pour que le district assure temporairement l’entretien de l’école.

La moitié des écoles détruites

Le destin de l’ancienne école de Saint-Sauveur pourrait être plus funeste: à l’instar de plusieurs autres, faute d’entretien, le bâtiment pourrait éventuellement être démoli.

L’Acadie Nouvelle a rassemblé et colligé de l’information en provenance des trois districts scolaires francophones, du ministère des Transports et de l’Infrastructure, du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, de municipalités ainsi qu’en consultant des articles dans les médias.

Bilan: 31 fermetures d’écoles ont eu lieu depuis 1998 dans les trois districts francophones, majoritairement dans le nord de la province, contre 13 ouvertures, principalement dans le Sud.

Sur la trentaine de fermetures, 14 écoles ont été démolies. Dans trois cas, un nouvel établissement scolaire a vu le jour en remplacement.

Dans le Restigouche, le bilan récent est particulièrement sombre. Les écoles Arthur-Pinet d’Eel River Crossing, Coin des amis de Dundee et Domaine des copains de Balmoral n’ont jamais trouvé preneurs. Après leur fermeture, elles ont dépéri et ont été envahies par les moisissures. Invendables, elles ont été démolies.

Dans les 20 dernières années, des écoles fermées ont donc été entretenues et chauffées aux frais des contribuables avant d’être détruites.

Du côté du ministère des Transports et de l’Infrastructure, un responsable des communications explique par courriel que l’objectif est de vendre les bâtiments le plus rapidement possible afin de limiter les frais d’entretien à long terme.

«Surtout pendant les mois d’hiver alors que les propriétés doivent être chauffées. Les décisions sont basées dans le meilleur intérêt des contribuables et des communautés», précise le ministère.

Lorsqu’une école ferme, le bâtiment est habituellement déclaré en surplus par le district scolaire et le ministère de l’Éducation, à moins d’une entente spéciale.

L’administration passe ensuite sous la juridiction du ministère de l’Infrastructure. Celui-ci vérifie avec les autres ministères s’il y a des besoins ou si la municipalité veut l’acheter. Si personne n’est intéressé, le ministère met la bâtisse en vente.

Selon nos données, dans les trois districts francophones, sept anciennes écoles ont été vendues et quatre sont à vendre.

Deux ont des projets avec la communauté et quatre ont un statut inconnu.

La vente d’une ancienne école ne signifie pas toujours qu’un projet va y voir le jour.

À Rivière-du-Portage, dans la Péninsule acadienne, la fermeture de l’école L’Amitié avait déchiré la communauté en 2012. Depuis, le bâtiment a perdu de son lustre et se décompose tranquillement dans le paysage.

Les vitres de l’école ont été placardées avec des panneaux de bois. Sur l’ancien terrain de jeu, des structures de métal rouillées sont encore debouts dans l’herbe trop haute.

Devant l’école, on retrouve une pancarte «À vendre», arrachée du sol et posée contre un arbre. À la porte d’entrée, une affiche a été collée sur la vitre. «Entrée interdite, propriété privée», peut-on y lire. Un numéro de téléphone dirige les curieux vers le ministère de l’Infrastructure, responsable de vendre les biens excédentaires.

Selon le ministère, l’école a été vendue en août 2014. Des résidants à proximité ne seraient pas mécontents de voir le bâtiment démoli.

«C’est laid, rien ne se passe avec ça, ils ne feront jamais rien avec ça et le gouvernement laisse ça moisir», a lancé une voisine de l’école qui ne veut pas être identifiée.

À Saint-Arthur, dans le Restigouche, l’école Rendez-vous des jeunes avait fermé ses portes en 2009. Elle a été vendue cinq ans plus tard à des investisseurs privés. Mais le bâtiment a été remis en vente et l’ancienne école est encore vide à ce jour.

31 fermetures depuis 20 ans

Sans surprises, c’est surtout le nord de la province qui est touché par les fermetures depuis 1998.

Dix-sept écoles ont fermé dans le District scolaire francophone Nord-Est, contre deux ouvertures. Dans le District scolaire francophone du Nord-Ouest, sept écoles n’accueillent plus d’élèves. Une seule a ouvert, à Edmundston.

Dans le District scolaire francophone Sud, la tendance est à l’inverse avec sept fermetures pour dix ouvertures d’écoles.

– Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost L’école L’Escalade à Sainte-Rose a fermé en 2005. Elle a été vendue cinq ans plus tard. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost Gaëtan Noël élève des abeilles avec son fils à l’ancienne école L’Étoile du Nord à Miscou. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost L’école L’Escalade de Sainte-Rose dans la Péninsule acadienne a fermé en 2005. Elle a été vendue cinq ans plus tard. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

Certaines écoles parviennent à renaître

Les écoles qui connaissent une deuxième vie se comptent sur les doigts d’une main. Les défis au niveau de l’entretien peuvent être grands, mais certaines communautés arrivent à avoir des projets rassembleurs ou à trouver une utilité au bâtiment.

L’école Séjour-Jeunesse, à Pointe-Verte, n’aura pas été fermée bien longtemps. À peine quelques mois après la fin des classes et l’ancienne école bourdonne maintenant d’activités.

«Des cours de peinture se donnent les lundis et les jeudis, ainsi que des cours de taekwondo et d’aïkido. Il y a une bouquinerie qui fonctionne avec 5000 livres et il y a aussi des cours en premiers soins ainsi qu’en gardiennage d’enfants. De plus, il y aura une clinique médicale le 7 novembre», énumère Euclide Chiasson, un des fondateurs de la coopérative La Barque.

Le citoyen de Pointe-Verte a démarré un projet de centre de formation avec d’autres personnes en mars. La rapidité de la mobilisation et la qualité des appuis, venant de partout dans la région, l’ont impressionné. Selon lui, la communauté avait besoin de ce projet et il est tombé à point.

«Ce qu’on sent, c’est que les gens ont besoin de sortir de chez eux, de sortir de leur isolement, de s’engager, d’échanger et de se valoriser. Qu’on reconnaisse leurs compétences et leur savoir-faire», explique M. Chiasson.

Le District scolaire francophone du Nord-Est fournira l’argent pendant un an pour défrayer les coûts de chauffage et d’électricité. La coopérative devra ensuite se débrouiller, ce qu’elle compte faire grâce à un plan d’affaires.

Le défi de l’entretien

Dans le cas d’une école fermée, l’entretien et les rénovations peuvent rapidement devenir un défi.

Sur l’île Miscou dans la Péninsule acadienne, l’ancienne école L’Étoile du Nord a changé de mains à quelques reprises depuis sa fermeture en 2003.

Lorsque l’apiculteur Gaëtan Noël l’a acheté avec son fils il y a quatre ans, le bâtiment était dans un triste état.

«On a acheté une carcasse, c’était vraiment tout défait. Nous avons nettoyé et nous nous sommes acharnés à l’ouvrage», raconte le copropriétaire de Pollinisation Péninsule.

Le bâtiment abrite maintenant des abeilles durant l’hiver. Du printemps jusqu’à l’automne, les ruches sont à l’extérieur sur le terrain de l’école. Des espaces sont également loués à des pêcheurs de crabes, afin d’y entreposer leurs cages, et à des gens qui veulent remiser leurs voitures.

Des rénovations à la toiture sont encore nécessaires, ce qui représente des coûts importants.

Rentabiliser est un défi chaque année, mais l’achat de l’école reste un bon investissement malgré tout, estime M. Noël.

«C’est sûr que c’est beaucoup de travail que de retaper ça pour que ce soit fonctionnel. Mais avec les années, on va finir par voir le bout», lance-t-il.

Refuser d’abandonner

Même si les défis peuvent être grands, certains feront tout leur possible pour voir un projet se réaliser.

À Saint-Léolin dans la Péninsule acadienne, le village fait des pieds et des mains depuis quelques années pour donner une deuxième vie à l’ancienne école fermée en 2012. La fermeture a laissé un vide au centre du village.

Mais il est difficile de concrétiser des projets.

En 2014, la création d’un foyer de soins a été évoquée, mais le projet est tombé à l’eau. Un centre de formation aux mesures d’urgence a ensuite été envisagé un an plus tard, mais l’idée a été abandonnée.

Deux entrepreneurs sont maintenant intéressés à faire quelque chose avec le bâtiment, mais le maire de Saint-Léolin, Mathieu Chayer, ne veut pas en dire plus pour l’instant.

Faire revivre la communauté

La fermeture d’une école est souvent un coup dur pour la vie communautaire et représente un défi pour le développement rural, souligne la professeure de sociologie à l’Université de Moncton Michelle Landry.

«Le défi est de voir comment on peut créer une vie communautaire qui attire de nouvelles familles afin d’assurer un maintien démographique», avance-t-elle.

De son côté, l’historien Maurice Basque souligne que la démolition d’écoles n’est pas un phénomène nouveau en Acadie et qu’il faudrait avoir une réflexion plus large sur la préservation des bâtiments.

Il ajoute que dans la période actuelle, la baisse démographique joue un rôle dans la capacité des communautés à faire quelque chose avec les anciennes écoles.

«Il y a une diminution des effectifs associatifs. Il y a moins de bénévoles, moins d’entrepreneurs et moins de gens qui peuvent s’en occuper. Dans une population réduite, on retrouve toujours les mêmes personnes et il y a un essoufflement du bénévolat dans les petites régions», souligne-t-il.