6% des entreprises de Bathurst inscrites en tant que lieu favorable à l’allaitement

La Ville de Bathurst et les entreprises sont encouragées à soutenir et à promouvoir l’allaitement maternel en public. Seulement 6% des compagnies dans la municipalité se sont inscrites comme lieux favorables à ce droit.

Qu’on se le dise, une femme peut nourrir au sein son bébé dans n’importe quel établissement, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Cependant, les organisations et entreprises peuvent mettre les mamans à l’aise en apposant un autocollant qui leur démontre qu’elles sont les bienvenues et en leur réservant un coin privé à cet effet. Diverses municipalités dans la province sont devenues Communautés amies de l’allaitement. Le but de l’initiative est d’inciter les femmes à allaiter sur une longue période.

«Nous ne voulons pas que les mères sentent qu’elles ne peuvent pas allaiter leur enfant dans un restaurant ou tout un autre endroit public. Qu’elles pensent qu’elles doivent se cacher dans la salle de bains, comme c’est souvent le cas.Tous les établissements publics et privés, incluant les parcs, les centres récréatifs, les restaurants et les magasins peuvent collaborer. Essentiellement, appuyer l’allaitement est soutenir la santé des mères et des bébés», explique Chantale Arsenault, une infirmière des services à la mère et à l’enfant à l’Hôpital régional Chaleur.

L’Organisation mondiale de la Santé veut atteindre d’ici 2015 un taux d’allaitement exclusif au sein durant les six premiers mois à au moins 50%. Au Nouveau-Brunswick, le taux s’élève à 23%.

«Nous avons besoin d’avoir des actions. Notre communauté, notre réseau de santé et notre gouvernement doivent travailler ensemble pour atteindre nos buts. Aidez-nous à faire en sorte que l’allaitement soit considéré comme naturel», a plaidé aux élus municipaux de Bathurst, sa collègue Lynn Godin.

La Place Bathurst est répertoriée comme étant favorable à l’allaitement. Une quinzaine d’entreprises sur les plus de 250 qui sont situées à Bathurst ont officiellement adhéré au concept.

«Nous avons accueilli, au centre, des kiosques d’informations sur le sujet à quelques reprises. Nous sommes très ouverts à recevoir les mamans qui allaitent. Malheureusement, nous n’avons pas accès à une salle spécifique qui leur donnerait plus de privé, faute d’espace, mais nous avons un petit coin avec des fauteuils confortables et des tables à café, même si c’est dans le corridor», explique Bernard Cormier, le directeur général de Place Bathurst.

À l’été 2015, une maman nourrissait au sein son fils de deux mois quand un gardien de sécurité du centre d’achat lui a demandé de se diriger aux toilettes. M. Cormier s’est, par la suite, excusé auprès de la mère de famille.

«Elle a compris que ça n’avait pas été fait de mauvaise foi. C’est un incident malheureux. Le garde était nouveau et il avait reçu des plaintes de clients. Il aurait dû m’appeler, mais ne sachant pas quoi faire dans une telle situation, il a procédé ainsi. C’est un événement qui n’était pas dans nos normes et tous nos employés sont au courant que nous appuyons l’allaitement en public.»

Les vertus du lait maternel sont multiples. Les bébés allaités sont, notamment, moins sujets à des infections, mieux protégés contre certaines maladies inflammatoires. Le risque du syndrome de la mort subite du nourrisson diminue.