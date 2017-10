Le centre Boréal aidera les jeunes victimes d’agression sexuelle

Les agressions sexuelles contre les enfants sont une réalité au Nouveau-Brunswick. Porter plainte à la police est un processus délicat pour une jeune victime. Un centre qui leur viendra en aide ouvrira bientôt à Dieppe.

Le taux de jeunes qui ont été victime d’une infraction sexuelle au Nouveau-Brunswick est de 296 par 100 000 habitants. Il s’agit du troisième plus haut taux parmi les provinces canadiennes, en excluant les territoires. La moyenne au pays, selon Statistique Canada, était de 205 par 100 000 habitants en 2012.

Le centre Boréal ouvrira officiellement ses portes en novembre. L’initiative du Centre de prévention de la violence dans Kent doit aider les jeunes victimes d’agression sexuelle lorsqu’elles veulent rapporter un méfait.

La directrice générale du centre, Angèle Losier, a présenté le projet au conseil d’administration du réseau de santé Vitalité, mardi après-midi.

Lorsqu’un enfant décide de parler de son agression sexuelle, il le fera souvent à l’école, révèle Mme Losier. Ensuite, il doit faire face à un imposant système.

«Malheureusement avec le système actuel, quand on a un enfant, une victime d’agression sexuelle, la personne doit rencontrer plusieurs agences. Elle doit faire face, par exemple, à la police, au service de santé, au service de protection, au procureur de la Couronne, etc.», a expliqué celle qui est certifiée pour intervenir auprès des enfants victimes d’agression sexuelle.

L’enfant se trouve ainsi à devoir raconter son histoire devant plusieurs personnes et à maintes reprises, des intervenants aux procureurs de la couronne. Il vient ainsi de plus en plus difficile de traîner les agresseurs devant les tribunaux en raison de ce long processus.

«L’enfant va devoir rencontrer son histoire à multiples reprises dans des lieux différents et à des personnes différentes. Parfois, les gens nous disent qu’ils ne peuvent pas porter le dossier en justice parce que quand c’est le temps pour l’enfant de faire sa déclaration à la GRC, son histoire a changé. Nous avons eu encore un cas cette semaine où nous n’avons pas été en mesure de porter le dossier en justice», a avancé Mme Losier.

«Porter les dossiers en justice, ce sont surtout les adultes qui veulent que les agresseurs se fassent arrêter parce que nous voulons que ça arrête. Malheureusement, les enfants eux pensent que ça allait arrêter dès qu’ils le disent pour la première fois sans avoir besoin de le raconter à nouveau. L’idée d’un centre d’appui est de minimiser le traumatisme des enfants et de diminuer le nombre de fois que les enfants doivent raconter leur histoire d’agression sexuelle», a-t-elle précisé.

Il faut rappeler aussi que seulement 9% des agressions sexuelles sont rapportées à la police.

Au nouveau centre, ce sont les intervenants qui viendront à l’enfant. Les services y seront centralisés, accélérant du coup le processus et limitant le stress sur l’enfant.

«Plutôt que les enfants rencontrent les partenaires dans leur agence, ce sont plutôt ces agences qui se déplacent à l’intérieur du centre Boréal pour rencontrer les enfants. C’est un point d’entrée unique».

Le centre Boréal a reçu du financement des gouvernements pour son implantation, mais son avenir n’est pas assuré. Mme Losier a donc demandé l’appui du réseau de santé.

«Notre centre Boréal n’est pas financé à long terme. Le projet d’implantation va se terminer en mars 2018. Si on regarde tout les modèles aux États-Unis, ces centres sont financés par les gouvernements provinciaux et le secteur privé. On prévoit justement de faire une demande au gouvernement pour avoir un appui dans l’implantation de ce centre et maintenir les services».

Le réseau de santé Vitalité s’est engagé à appui le centre Boréal dans ses démarches pour obtenir des fonds du gouvernement provincial.