Les employées des foyers devraient être payées comme les camionneurs

Lyne Chantal Boudreau, vice-présidente du Regroupement féministe du NB, Frances LeBlanc, présidente de la Coalition pour l’équité salariale, et Anne Robichaud, coordinatrice de projet avec la Coalition pour l’équité salariale. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les organismes de défense des droits des femmes applaudissent les progrès vers l’égalité des genres réalisés par le gouvernement provincial depuis l’élection de Brian Gallant, il y a trois ans. Ils estiment cependant qu’il y a toujours du travail à faire.

Personne ne remet en question le fait que le travail des employés dans les foyers de soins spécialisés, dans les maisons de transition et dans les résidences communautaires soit important. Mais ces travaillantes – majoritairement féminines – sont-elles rémunérées de façon équitable?

La question peut être difficile à répondre à première vue, étant donné qu’il n’y a pas de point de repère direct chez les hommes. Mais en évaluant divers métiers selon les conditions de travail, les compétences requises, les efforts exercés et les responsabilités, des groupes de défense de droits des femmes ont identifié des équivalences.

Ils estiment ainsi que le travail de service de garde de personnes âgées vaut celui du camionneur.

«Au niveau des compétences, de la charge de travail, etc., c’est très semblable. Mais si on regarde le salaire, les femmes font de 11$ à 14$ l’heure, alors que les hommes font 19$ l’heure», explique Frances LeBlanc, présidente de la Coalition pour l’équité salariale.

Mme LeBlanc a fait cette comparaison, mercredi, en s’attaquant à la promesse électorale du Parti libéral d’exiger un plan d’équité salariale des organisations du secteur privé ayant plus de 50 employés faisant affaire avec le gouvernement.

La porte-parole de la coalition souligne que Brian Gallant, ministre responsable de l’Égalité des femmes, n’a toujours pas rempli cette promesse. À moins d’un an des prochaines élections provinciales, le temps presse.

«Ce qu’on sait, c’est que les mesures volontaires, ça ne marche pas. Il faut qu’il y ait une loi ou une politique qui assure qu’(un plan d’équité salariale) soit complété par les employeurs. Il faut aussi qu’on définisse clairement qui sont les employeurs qui tombent sous la loi.»

Lors d’une conférence de presse, mercredi, la coalition et le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick ont félicité le gouvernement libéral pour avoir mis en oeuvre la Loi de 2009 sur l’équité salariale dans la fonction publique et dans trois corporations de la Couronne. Ils ont aussi salué les avancements quant aux nominations de femmes aux agences, conseils et commissions de la province.

Ils ont loué le gouvernement pour avoir créé un outil d’analyse comparative entre les sexes, mais l’ont critiqué pour n’avoir rendu publique aucune donnée de son application.

Ils ont aussi souligné l’amélioration de l’accès aux avortements, tout en reprochant le fait que certaines restrictions demeurent.

«L’avortement chirurgical n’est pas disponible dans toutes les régions (ils sont seulement offerts à Moncton et à Bathurst). La même chose pour la pilule abortive, qui est offerte gratuitement, mais ce ne sont pas tous les médecins qui ont la capacité de la prescrire», mentionne Lyne Chantal Boudreau, vice-présidente du RFNB.

«Nos membres reconnaissent qu’il y a du beau travail qui a été fait, mais on sait qu’il reste encore des choses à faire.»

Au début octobre, Brian Gallant a touché la question de l’équité dans les organismes ayant plus de 50 employés faisant affaire avec le gouvernement. Il a parlé de «collaboration» visant à «favoriser» l’équité salariale, affirmant qu’il appuie le principe, mais qu’il y a toujours un questionnement sur la meilleure façon de s’y rendre.