EXCLUSIF – La médecin-hygiéniste en chef sera véritablement indépendante

NDLR: À l’aube de la quatrième et dernière session législative avant les élections provinciales de septembre 2018, l’Acadie Nouvelle vous présente une série de textes sur les promesses électorales du Parti libéral qui n’ont pas encore été remplies par le gouvernement du premier ministre Brian Gallant.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’apprête à réaliser sa promesse électorale concernant l’indépendance de la médecin-hygiéniste en chef.

Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, va déposer cet automne à l’Assemblée législative un projet de loi afin d’assurer l’indépendance de la responsable de la santé publique vis-à-vis du gouvernement.

M. Bourque a annoncé la nouvelle à l’Acadie Nouvelle lors d’une rencontre éditoriale à Moncton.

«Il y a une loi qui va sortir cet automne à cet égard. Une loi qui va garantir l’indépendance de la médecin-hygiéniste en chef», a-t-il dit.

Le Parti libéral avait fait cette promesse durant les élections 2014 dans la foulée de la controverse entourant le rapport de la médecin-hygiéniste en chef de l’époque, Dre Eilish Cleary, sur les effets de l’industrie du gaz de schiste sur la santé publique.

Le gouvernement progressiste-conservateur au pouvoir à ce moment-là à Fredericton, qui misait gros sur le gaz de schiste pour relancer l’économie du Nouveau-Brunswick, avait d’abord refusé de rendre ce rapport public.

La pression populaire et les critiques des partis d’opposition ont cependant fait changer d’avis les progressistes-conservateurs.

À moins d’un an des prochaines élections, le gouvernement libéral de Brian Gallant n’avait encore rien annoncé jusqu’à aujourd’hui concernant la mise en oeuvre de sa promesse.

En mars, le prédécesseur de Benoît Bourque, Victor Boudreau, affirmait qu’aucune décision n’avait encore été prise.

«Nous étudions la façon dont les bureaux similaires ailleurs au pays sont structurés», avait-il dit.

Le ministre de la Santé n’a pas précisé à l’Acadie Nouvelle comment son gouvernement allait s’y prendre exactement pour assurer l’indépendance de la responsable de la santé publique.

L’Association canadienne de la santé publique estime que cette liberté d’action par rapport aux élus est primordiale.

«Le rôle de la santé publique est de sauvegarder et de promouvoir la santé des citoyens. Souvent, les meilleurs conseils (en matière de santé publique) peuvent être en conflit avec les ambitions politiques du parti au pouvoir», explique le directeur général de l’association, Ian Culbert.

«La possibilité de s’exprimer sur certains dossiers et de s’exprimer contre le gouvernement est importante.»

Selon M. Culbert, le médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique est le seul au Canada à être véritable indépendant du gouvernement puisqu’il répond directement aux députés de l’Assemblée législative comme le fait l’ombud ou la vérificatrice générale.

La relation entre le gouvernement libéral et la médecin-hygiéniste n’a pas été un long fleuve tranquille au cours des trois dernières années.

En 2015, Dre Eilish Cleary a été renvoyée par le ministère de la Santé sans qu’aucune explication ne soit donnée au public. Quelques mois plus tard, le gouvernement a annoncé que la médecin et le ministère avaient «conclu une entente mutuellement satisfaisante» concernant son licenciement «non motivé», sans fournir plus de détails.

Il a été révélé par la suite que la province avait versé 720 000$ en indemnités de départ à Dre Cleary. Son poste est occupé depuis de façon intérimaire par Dre Jennifer Russell.

Le mois dernier, le ministère de la Santé a annoncé une restructuration du bureau de la médecin-hygiéniste en chef qui a été vivement critiquée, notamment par l’Association canadienne de la santé publique.

Quatre divisions qui dépendaient autrefois de la médecin-hygiéniste en chef feront dorénavant partie de trois ministères différents.

Le projet de loi du ministre Bourque pourrait s’avérer une fausse victoire, selon Ian Culbert, si la province maintient le cap quant à la réorganisation de la santé publique.

«L’indépendance, ça ne veut rien dire si tu ne peux rien faire avec.»