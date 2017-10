Extra-mural: le ministre Bourque rappelle à Vitalité qu’il est le patron

Confronté à une levée de boucliers, Benoît Bourque s’est lancé cette semaine dans une tournée de rencontres publiques. Le nouveau ministre de la Santé entend défendre la décision de confier la gestion des soins extra-muraux au secteur privé.

«C’est important de corriger le tir, on veut s’assurer que les gens aient la bonne information», explique-t-il en rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle, en compagnie du PDG de Medavie, Bernard Lord.

«J’ai pleinement confiance que ce système va être non seulement maintenu mais amélioré.»

SMU Medavie, qui gère Ambulance NB, assurera la gestion du Programme extra-mural et Télé-Soins 811 à partir de janvier 2018. Plusieurs syndicats et associations d’aînés, Égalité santé en français, ou encore l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, s’opposent au partenariat.

Mardi, le conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité s’est à nouveau prononcé à nouveau contre la privation des services et demande une rencontre avec le premier ministre.

De son côté, M. Bourque rappelle que la décision finale revient au gouvernement provincial.

«Le président-directeur général d’un réseau de santé est embauché et je dirais même congédié par le ministre de la Santé. Il sert au bon plaisir du ministre lui-même, c’est une chose à clarifier.»

Les réseaux de santé ont démontré leur capacité à gérer les soins de façon efficace, souligne le ministre. Cependant, la décision d’ajouter ou de leur retirer des services lui revient.

«Autre chose à clarifier, le conseil d’administration est partiellement élu et partiellement nommé par le ministère de la Santé. Ils ont un pouvoir relatif aux opérations, mais quand ça tombe aux principes et budgets, c’est le ministre de la Santé qui a le mot principal à dire», insiste M. Bourque.

Le contrat n’a pas encore été signé – les avocats étant en train de fignoler les derniers détails – mais le ministre se dit déterminé à ne pas faire marche arrière.

Parmi les objectifs de l’opération: réduire de 15 % le nombre de visites aux urgences par les patients desservis par l’extra-mural, pour augmenter du même taux les visites à domicile.

«Si on peut augmenter le nombre de visites et réduire les visites inutiles à l’urgence, il y aura des bénéfices énormes pour tout le monde, que ce soit les patients, les régies de santé et les contribuables», avance Bernard Lord

Le PDG de Medavie assure que le regroupement permettra de mieux coordonner les trois services qui fonctionnent actuellement de façon séparée.

«Si votre tante, suivie par l’extra-mural, ne se sent pas bien et appelle le 811, le 811 ne saurait pas que cette personne est suivie par l’extra-mural et lui dirait peut-être d’appeler une ambulance. En intégrant ces services, on va pouvoir mieux suivre chaque patient et réduire les dédoublements.»

Bernard Lord ajoute que les soins extra-muraux bénéficieront d’une mise à jour du système informatique et de la logistique, ce qui permettrait aux patients de recevoir le service plus rapidement.

«Les professionnels de la santé n’ont pas tous les outils qu’on s’attendrait qu’ils aient au 21e siècle, beaucoup de choses se font avec le papier et le crayon.»

Le ministre de la Santé ajoute que les réseaux de santé ne seraient pas en mesure d’intégrer les services de la même façon sans réaliser des «investissements considérables».

«Medavie est propriétaire de technologies qui font en sorte qu’elle peut le faire pour un coût unitaire moindre sans diminuer la qualité des services», dit-il.

«Les francophones seront aussi bien servis»

Le ministre Bourque a également tenté de répondre aux inquiétudes concernant le service en français.

«Les francophones seront aussi bien servis sous la gestion de Medavie, je n’en est aucun doute», avance-t-il.

La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Katherine d’Entremont, avait mis en doute la capacité de Medavie à respecter ses obligations linguistiques, en soulignant les «graves difficultés» d’Ambulance NB à offrir un service bilingue.

Les patients du Programme extra-mural continueront de recevoir le service dans la langue de leur choix, promet Benoit Bourque. Le ministre ajoute que cette exigence est incluse dans l’entente conclue entre Medavie et la province.

Selon lui, il est plus facile de s’adapter à la langue du patient dans le cas des visites à domicile.

«On n’entend pas parler de plaintes concernant l’extra-mural parce qu’il s’agit de services planifiés. L’ambulance est un service non planifié. On ne sait pas la langue qui va être parlée sur les lieux d’une urgence alors qu’un patient de l’extra-mural, on sait quelle langue il parle. On peut donc planifier une intervention dans la langue de son choix.»

À la recherche de 100 ambulanciers

Plusieurs cas de longs délais d’intervention des services ambulanciers dans le Restigouche ont fait la manchette ces derniers mois. La faute en partie au manque de personnel chez Ambulance NB.

«On manque de main-d’oeuvre et on demande à nos employés de faire des heures supplémentaires. On préférerait en avoir plus pour pouvoir les appuyer et mieux desservir la population», reconnaît le PDG de Medavie, Bernard Lord.

L’organisme chercherait à recruter une centaine de travailleurs paramédicaux supplémentaires. Seulement, les candidats à la profession ne sont pas suffisamment nombreux.

«Si demain, on avait une centaine de candidats qualifiés à notre porte, on les prendrait», lance Bernard Lord.

Depuis juin, le CCNB de Campbellton offre un nouveau programme de soins paramédicaux. La province compte sur cette formation pour répondre à la pénurie de paramédicaux bilingues.