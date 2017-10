Huitres: Néguac à la hauteur de sa réputation

Bien que les huîtres de Néguac soient connues dans le monde entier, elles ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur chez elle. Juliette Breau-Barette s’engage à changer tout cela.

Pour une deuxième année consécutive, des activités seront organisées ce weekend à Néguac pour mettre en valeur les produits du terroir.

Le 20 octobre à compter de 19h, les gens sont invités à un cocktail dînatoire en compagnie des chefs Daniel Notkin (Montréal), Fabrice Gass (France) et Michel Savoie, originaire de la région de Néguac et propriétaire du restaurant Les Brumes du Coude à Moncton. L’événement a lieu à la Légion royale canadienne de Néguac. Le coût de participation est 15$.

«Ils vont préparer des bouchées. Il va y avoir des huîtres nature aussi», dit Mme Breau-Barrette, présidente de la Société culturelle Nigawouek.

Le terroir sera encore à l’honneur le lendemain alors que Sébastien Roy, propriétaire de la Distillerie Fils du Roy donnera une présentation sur ses produits. L’activité sera suivie d’une compétition d’écailleurs d’huître amateur et professionnelle. Les maires des municipalités francophones de la province ont aussi été invités à s’affronter dans un concours amical.

«Ça va être drôlement agréable parce qu’il y en a certains d’entre eux qui n’ont jamais même touché à une huître.»

En soirée, le Théâtre Richard-Denys du Centre scolaire communautaire La Fontaine accueillera l’humoriste Robert Gauvin et ses invités à l’occasion d’un souper spectacle. Le coût d’entrée est de 35$.

Juliette Breau-Barette souhaite que ce type d’événement permette à la municipalité d’être à la hauteur de sa réputation.

«Ça commence à bouger. On veut que nos restaurateurs puissent autant servir des huîtres en automne que de l’éperlan en hiver et le homard au printemps. On veut faire connaître le produit pour qu’il ait une demande. En hiver, les gens courent chez nous pour acheter de l’éperlan. On voudrait qu’ils courent chez nous en automne pour acheter et déguster nos bonnes huîtres.»

Elle compte demander aux chefs invités de partager des recettes avec la population.

«C’est un vrai festin de manger des huîtres. Ce serait bien que les gens puissent commencer à les déguster de différentes façons. On a la tradition de nos parents qui les mangeaient à l’état nature avec une bière. Il y a d’autres façons de les manger aussi, mais elles sont parfois méconnues. On veut promouvoir la belle demoiselle de notre terroir.»

Les billets pour les activités sont en vente à l’édifice municipal de Néguac ainsi qu’aux dépanneurs Irving Circle K et Proprio Shell. Ils sont aussi disponibles au dépanneur C.M de Tracadie.