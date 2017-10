Personnes avec un handicap: un bassin d’employés encore méconnu

Ils sont motivés, compétents, intelligents et pourtant, les personnes souffrant d’un handicap demeurent largement sous-représentées sur le marché du travail. Comment connecter les employeurs à cette ressource abondante?

La trousse Optez pour le talent se veut une partie de la solution.

La CBDC-Restigouche a dévoilé, mercredi, le fruit de plusieurs mois de travail: une boite à outils pour inciter les employeurs de partout au pays à considérer l’embauche de personnes aux prises avec un handicap au sein de leur force de travail.

L’objectif avoué du programme: inciter ces employeurs à passer outre leurs préjugés et piger dans ce bassin de talents, c’est-à-dire les convaincre de donner leur chance aux personnes handicapées.

Développé au Restigouche, le programme est tout à fait gratuit et peut être consulté en ligne (optezpourletalent.ca) par tous les employeurs songeant à intégrer une personne avec un handicap à leur équipe. La trousse comprend dix outils et quelque 45 fiches d’information reliées au processus de sélection.

«On traite, par exemple, des avantages et des bénéfices d’affaires que rapporte l’embauche d’une personne en situation de handicap. On aborde la façon de recruter et d’interviewer ces candidats, ainsi que la réorganisation du travail au sein de l’entreprise afin de rendre celle-ci plus inclusive», explique Reno Michel Haché, coordonnateur du programme.

Ce dernier espère que les employeurs vont se servir de ces informations pour se sensibiliser aux avantages d’embaucher des personnes en situation de handicap.

Selon des données de Statistique Canada datant de 2015, 411 600 Canadiens en situation de handicap étaient sans-emploi et pourtant en mesure de travailler. De ce nombre, près de la moitié étaient titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires.

Un paradoxe lorsque l’on sait que de nombreuses entreprises peinent à pourvoir tous leurs postes. Comment expliquer que la connexion entre employeur et employés ne se fasse pas? Selon M. Haché, il y a certes une certaine crainte de l’inconnu, une incompréhension de la part des employeurs face à la réalité des personnes avec handicap. Et il y a la problématique du recrutement.

«Souvent, ce n’est même pas voulu de la part des employeurs. Ce peut-être aussi simple que d’exiger un permis de conduire dans une offre d’emploi alors qu’en fait, le poste en est un de bureau qui ne requiert aucunement cette compétence. En voyant cela, les personnes avec un handicap ne postuleront pas alors qu’au contraire, ils auraient fait d’excellents candidats», cite comme exemple M. Haché.

Dévoilement dans plusieurs provinces canadiennes

Puisqu’il s’agit d’un programme national, le dévoilement de la trousse s’est effectué en simultané dans plusieurs provinces canadiennes.

Pour l’occasion, différents partenaires et organismes œuvrant pour l’inclusion sociale ont salué l’initiative.

Une représentante de la compagnie Sodexo de Montréal a notamment livré un témoignage, soulignant que selon son constat, les employés aux prises avec un handicap avaient souvent tendance à être plus performants, étaient victimes de moins d’accidents de travail et étaient plus assidus que les employés «conventionnels».

Plus près, la Chambre de commerce régionale de Campbellton a déjà fait appel à une employée ayant un handicap.

«Notre expérience nous a confirmé que ce sont des personnes extrêmement dévouées à leur emploi, fidèle à l’entreprise. Ce sont généralement d’excellents employés et c’est dommage que, dans certains cas, leur handicap soit perçu comme une barrière alors que ce ne l’est pas vraiment», indique Régis Maltais, président de l’organisme.

À l’heure où l’on s’apprête à tenir un salon de l’emploi afin de pourvoir près d’une centaine d’emplois dans le secteur du service et du commerce au détail, M. Maltais croit que plusieurs entreprises de la région auraient intérêt à opter pour cette possibilité.

«Il y a des gens là prêts à travailler. Il faut simplement leur donner leur chance», dit-il, invitant au passage les chercheurs d’emplois avec un handicap à ne pas avoir peur également de postuler.