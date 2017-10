Le tabagisme coûte plus de 245 M$ par année aux contribuables du N.-B.

Un rapport du Conference Board du Canada dévoilé lundi révèle que le tabagisme a coûté plus de 245 millions $ à l’économie du Nouveau-Brunswick en 2012.

Ces importantes dépenses imputables au tabagisme sont principalement liées aux soins hospitaliers, aux médicaments sur ordonnance et aux soins médicaux.

Une autre importante part de ces dépenses est liée à l’invalidité de longue durée et à la mort prématurée de nombreux Néo-Brunswickois.

Dans son rapport préparé pour le compte de la Direction de la lutte au tabagisme de Santé Canada, le Conference Board du Canada fait état de 1206 décès dus au tabagisme durant l’année 2012 au Nouveau-Brunswick.

Selon l’organisme de recherche appliquée, les coûts directs des soins de santé liés au tabagisme dans la province se chiffrent à 188,5 millions $, alors que les coûts indirects sont évalués à 56,8 millions $.

En fait, ces dépenses imputables au tabagisme pourraient largement dépasser le cap des 245 millions de dollars.

«Cette somme n’inclut même pas les coûts indirects dus aux incapacités de courte ou de longue durée et ne comprend pas non plus les dommages causés par les incendies, la recherche et la prévention, ainsi que les coûts liés au contrôle du tabac et à l’application de la loi», explique Alexandru Dobrescu, un des auteurs du rapport.

Selon Louis Thériault, qui est vice-président, Stratégie industrielle et politiques publiques au Conference Board du Canada, cette somme pourrait se chiffrer aux alentours de 181.6 millions de dollars selon certaines estimations de l’organisme.

Au total, ce sont donc plus de 431 millions de dollars qui ont probablement été dépensés au Nouveau-Brunswick en 2012.

À l’échelle du pays, le tabagisme a coûté au total 16,2 milliards de dollars en 2012.

À cela s’ajoutent environ 45 500 décès survenus la même année et qui sont attribuables au tabagisme, soit environ 125 décès par jour.

«Ces chiffres sont très élevés, c’est énorme et choquant!», a déclaré Rob Cunningham, analyste principal en matière de politiques à la Société canadienne du cancer.

Selon lui, les gouvernements fédéral et provinciaux devraient réagir de manière plus agressive face au fléau que constitue le tabagisme sur la société.

«C’est essentiel d’avoir une stratégie plus forte et d’avoir un financement qui auront un impact positif», poursuit Rob Cunningham.

Le porte-parole de la Société canadienne du cancer dit avoir bon espoir de voir le gouvernement canadien élaborer au printemps une stratégie de lutte contre le tabagisme qui sera plus efficace que jamais.

«On a besoin d’une stratégie globale qui inclut l’emballage neutre des paquets de cigarettes, l’augmentation des taxes sur le tabac, une hausse de l’âge légal pour pouvoir se procurer du tabac, l’augmentation des espaces sans fumée et la réduction des points de vente de tabac», précise-t-il.

Toujours selon Rob Cunningham, l’avènement de la cigarette électronique et la légalisation prochaine de la marijuana justifient une mise à jour de cette stratégie nationale antitabac.

«Il y a encore 5,2 millions de Canadiens qui fument, soit 17% de la population. Il y a beaucoup de travail à faire…», résume-t-il.

Au Nouveau-Brunswick, le pourcentage de fumeurs réguliers ou occasionnels se situe à 20,9% selon le Conseil de la santé du N.-B. Il s’agit d’un des taux les plus élevés au pays.