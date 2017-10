Alcool au volant: des lois plus sévères à partir du 1er novembre

À compter du mois prochain, les suspensions à court terme du permis de conduire des automobilistes dont le taux d’alcoolémie se situe au stade d’avertissement entre 0,05% et 0,08% seront inscrites à leur dossier. - Archives

Les conséquences pour ceux qui mélangent l’alcool et la conduite sont sur le point de devenir plus sévères au Nouveau-Brunswick.

Les changements annoncés à plusieurs reprises par Fredericton au cours de la dernière année entreront finalement en vigueur le 1er novembre.

À compter du mois prochain, les suspensions à court terme du permis de conduire des automobilistes dont le taux d’alcoolémie se situe au stade d’avertissement entre 0,05% et 0,08% seront inscrites à leur dossier.

La suspension de sept jours pour une première infraction sera dorénavant suivie de peine plus sévère pour les récidivistes.

Le véhicule de ces conducteurs pourrait aussi être mis à la fourrière dès la première infraction entre 0,05% et 0,08%.

Le véhicule d’un automobiliste dont le taux d’alcoolémie dépasse 0,08% pour la première fois sera saisi pour 30 jours.

Tous ceux qui sont trouvés coupables de conduite avec les facultés affaiblies (0,08% et plus) devront faire installer à leur frais un antidémarreur avec éthylomètre dans leur véhicule durant neuf mois après avoir récupéré leur permis de conduire.

«Nous avons écouté les gens du Nouveau-Brunswick et le message est clair: la conduite avec facultés affaiblies entraîne des pertes de vie et brise des familles», a rappelé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, jeudi, lors d’une conférence de presse.