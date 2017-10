Bathurst: des terrains et les bureaux de la Smurtif Stone à vendre

Près de deux ans après le rachat, certains terrains ainsi que les bureaux de l’ancienne cartonnerie Smurfit-Stone de Bathurst sont à vendre.

Raymond Robichaud a acquis les propriétés au début de 2016. L’édifice qui abritait l’administration de la Smurfit-Stone, d’une superficie de 1625 mètres carrés, est en vente depuis lundi, au coût de près de 1,5 million $.

M. Robichaud tente de se départir également du terrain vacant de l’autre bord de la rue, de 54 hectares, où il prévoyait construire un camping, pour la somme de 610 000$ et d’un autre lot connexe, pour 250 000$.

«C’est pour m’enlever un fardeau de sur le dos. Je pourrais souffler et ce sera de l’argent de moins que j’aurai besoin d’emprunter pour faire mes projets», justifie

M. Robichaud.

«Nous avons commandé une étude et le bâtiment serait une belle place pour une pharmacie avec des bureaux de médecins en haut. Ce serait rentable et profitable. Il y a 17 400 voitures qui passent devant la porte tous les jours et il n’y a pas de pharmacie à Bathurst Est. Aussi, je suis quand même négociable. Nous pouvons faire le camping pour quelqu’un qui veut le diriger. Toutes les options sont sur la table », explique le citoyen de Bouctouche.

Il s’attend à conserver l’ancien stationnement des employés de la Smurfit-Stone pour y construire sa station-service, où sera annexé un Robins Donuts. M. Robichaud prévoit une ouverture en juin 2018, c’est-à-dire un an plus tard que la date initialement prévue.

Il conserverait également le secteur où s’élèvent les silos, pour bâtir des appartements de luxe. D’ailleurs, il a déjà rasé trois des six silos. La dernière tour a résisté à sa démolition pendant plus d’un mois, cet été. Le promoteur affirme être freiné dans ses démarches pour faire de tomber les autres structures.

«Le département de l’Environnement a refusé mon plan de travail. Ils veulent que j’engage un expert en démolition pour certifier que c’est sécuritaire. J’en ai trouvé un à Toronto, mais il est pris jusqu’à la fin 2019. Le gouvernement, la Ville de Bathurst, les citoyens veulent que je les enlève, mais je suis bloqué», se plaint-il.

L’usine Smurfit-Stone a fermé ses portes en août 2005, laissant près de 270 personnes sans emploi. En 2010, Bathurst Redevelopment, une filiale de la compagnie américaine Green Investment, a racheté les propriétés de l’usine de pâtes et papier.

Elle a démoli la plupart des installations pour récupérer les métaux qui avaient de la valeur, mais a laissé les lieux dans un état désastreux.

Malgré les demandes répétées de la Ville de Bathurst et du gouvernement provincial, Green Investment n’a jamais nettoyé les terrains. Traînée en cour, elle a écopé d’une amende de 150 000$, l’an dernier.