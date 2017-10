Une pièce d’aboiteau tricentenaire est exposée à l’U de M

Les visiteurs de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton peuvent désormais admirer la plus ancienne dalle d’aboiteau préservée en Acadie.

Cette pièce historique provient de Grand-Pré et daterait de 1689. Elle daterait donc des tous débuts du village de Grand-Pré, qui a été fondé en 1682.

La dalle consiste en un billot de pin équarri et évidé de 11 pieds qui mesurait originalement près de 40 pieds (12 mètres). Les parois intérieures de la dalle ont des traces de flambage, une technique utilisée pour aider à préserver le bois.

«Jamais les Acadiens qui ont bâti cette dalle en 1689 n’auraient imaginé qu’elle serait un jour exposée dans une université acadienne fondée par leurs descendants lointains. C’est extraordinaire», s’est émerveillé Bernard LeBlanc, l’ancien conservateur au Musée acadien de l’Université de Moncton, mercredi, lors du dévoilement de la pièce.

La découverte a été faite par hasard en 2009, alors qu’un agriculteur remuait sa terre, au nord-est du Lieu historique national de Grand-Pré. La pièce a été lourdement endommagé et a été brisée en plusieurs morceaux par la machinerie lourde. Elle ensuite été entreposée à l’extérieur et subissait les intempéries.

«La pièce était laissée dehors près de l’église de Grand-Pré et se décomposait, c’était rendu un tas de fourmis et de poussière. Lorsqu’on l’a récupérée au printemps, il a fallu la traiter de façon intensive pour la stabiliser et tuer les insectes», a raconté Gilles Hébert.

Passionné par les aboiteaux, le professeur à la retraite de la Faculté d’Ingénierie a participé au projet de conservation avec l’université, la Société canadienne de génie civil et le Musée de la Nouvelle-Écosse.

L’âge de l’artefact a été estimé par analyse dendrochronologique, une méthode scientifique permettant d’obtenir des datations de pièces de bois à l’année près en comptant et en analysant la morphologie des anneaux de croissance.

L’aboiteau repose maintenant dans un caisson de plexiglas. Des panneaux explicatifs permettent au public d’admirer et de comprendre l’importance de cette pièce patrimoniale.

Le clapet original de la dalle a disparu a été reproduit par un artisan de Cap-Pelé. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le fait que la dalle se retrouve aujourd’hui au rez-de-chaussée de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton est un symbole fort, estime Gilles Hébert.

«Les aboiteaux font la fierté des ingénieurs, on a longtemps eu l’idée que les Acadiens étaient opprimés, sans intellect. Maintenant on sait qu’ils étaient ingénieux!»

Les colons acadiens se sont servis de cette merveille d’ingénierie pour transformer les marécages d’eau salée en terres agricoles fertiles.

Munis d’un clapet installé du côté de la mer, les canaux aménagés au fond des digues à des endroits stratégiques permettent à l’eau de s’évacuer des marais à marée basse sans pouvoir y entrer à marée haute.

«En 1689, il y avait peu d’habitants à Grand-Pré. C’est presque certain qu’ils ont fait venir des gens de Port-Royal pour les aider à construire ces aboiteaux. Ce sont probablement des personnes qui avaient l’intention de s’installer dans le village. Ça change notre regard de la fondation de Grand-Pré», souligne Bernard LeBlanc.

L’objet est un «prêt à long terme» du Musée de la Nouvelle-Écosse. Autrement dit, l’exposition restera à l’université de façon permanente.