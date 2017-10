Un premier columbarium extérieur voit le jour au Nord-Ouest

Marilou Bellavance et Guildo Racine, devant le nouveau columbarium extérieur au cimetière de Saint-Jacques. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Un columbarium extérieur vient d’être récemment aménagé au cimetière de la rue Madawaska, dans le quartier Saint-Jacques, à Edmundston.

Selon Guildo Racine, de la paroisse Saint-Jacques Le Majeur, il s’agirait d’une première au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Plutôt que d’être situé à l’intérieur avec un accès et un horaire restreints, ce nouveau columbarium au cimetière sera accessible 365 jours par année, et ce, à toute heure du jour ou de la nuit.

«Le projet remonte déjà à plusieurs années, c’est l’ancien comité des affaires économiques de la paroisse qui avait lancé l’idée et qui a approché plusieurs entrepreneurs afin de discuter avec eux du projet», a expliqué M. Racine.

Après quelques essais infructueux, la Résidence funéraire Bellavance d’Edmundston s’est montrée ouverte à l’idée d’aménager un columbarium extérieur dans le cimetière du quartier Saint-Jacques.

Il est doté de 84 niches pouvant recevoir les cendres d’une personne décédée. Plusieurs de celles-ci ont d’ailleurs déjà trouvé preneur.

Le columbarium a été aménagé sur la façade extérieure du charnier, qui se trouve au milieu du cimetière.

«Ce qu’il y a de particulier, c’est que les emplacements impliquent des contrats d’achat et non pas des contrats de location qui doivent être renégociés au bout de plusieurs années», a indiqué Marilou Bellavance, la directrice des services funéraires de l’entreprise familiale.

«Nous avons remarqué qu’il y avait de l’intérêt chez certaines personnes qui trouvaient l’option intéressante et l’endroit accessible, en plus d’être la solution funéraire la plus économique qui soit».

Les portes des niches sont fabriquées en granite et disposent de vis antivol.