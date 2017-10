Réforme fiscale: les pêcheurs du N.-B. peuvent poussent un soupir de soulagement

Les pêcheurs du Nouveau-Brunswick poussent un soupir de soulagement. Dominic LeBlanc a annoncé jeudi qu’Ottawa fera marche arrière sur un élément de sa réforme fiscale qui aurait rendu plus difficile le transfert de permis à la prochaine génération de pêcheurs.

La réforme fiscale du ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, fait l’objet de vifs débats depuis qu’elle a été dévoilée en juillet. À la base, le projet a comme objectif d’éliminer des pratiques qui permettent à des entrepreneurs et à des professionnels à revenu élevé de payer moins d’impôts grâce à la création d’une société privée.

Lors de consultations avec des groupes d’intérêt à travers le pays, des représentants d’Ottawa ont constaté que certaines mesures proposées causeraient du tort à certains individus de la classe moyenne, notamment les agriculteurs et les pêcheurs.

Les intervenants ont fait savoir que l’un des trois piliers majeurs de la réforme, soit celle visant à restreindre la conversion d’un revenu régulier en gains en capital, rendrait plus difficile le transfert de permis de pêche à la prochaine génération de pêcheurs.

Dominic LeBlanc a rencontré un groupe de pêcheurs à Cap-Pelé, jeudi après-midi. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Jeudi après-midi, devant un groupe de pêcheurs rassemblés au quai Aboiteau de Cap-Pelé, M. LeBlanc a annoncé que la mesure a été abandonnée complètement. Plus tôt dans la journée, le ministre des Finances, Bill Morneau, en a fait l’annonce dans une petite ferme d’Erinsville, un village de l’est ontarien.

«Nous allons travailler avec des représentants des pêcheurs et des fermiers pour nous assurer que n’importe quel changement n’ait aucun impact sur la capacité de transférer la propriété d’une entreprise familiale de pêche ou d’une entreprise agricole des parents aux enfants», a affirmé le ministre des Pêches et des Océans.

«La dernière chose que nous voulions faire en réglant un problème est d’en créer un nouveau.»

Michel Richard, organisateur à l’Union des pêcheurs des Maritimes, s’est réjoui de l’annonce.

«Je pense que nos pêcheurs se faisaient caser avec les 2% ou 3% des personnes les mieux nanties qui font des millions de dollars par année. On parle ici de pêcheurs côtiers. On parle de gens qui pêchent le homard, qui prennent 30 000 ou 40 000 livres de homard et qui ont toutes sortes de dépenses.»

«S’il y a une chose vitale à l’UPM, c’est le concept communautaire. Le recul annoncé aujourd’hui donne une chance à la relève dans la pêche. J’espère voir 20 ou 30 ans dans le futur de belles communautés côtières en Acadie qui continuent de fleurir.»

L’annonce de jeudi suit celles faites plus tôt cette semaine par les libéraux entourant la réforme fiscale. Ils ont d’abord affirmé que le taux d’imposition des petites et moyennes entreprises serait réduit à 9%. De plus, ils proposent de fixer un plafond annuel de 50 000$ aux placements passifs qui pourraient être libres d’impôts.