150 000 $ pour les soins en oncologie à Edmundston

La campagne de l’Arbre de l’espoir et la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston investissent 150 000 $ afin de procéder à deux projets d’amélioration des soins en oncologie à Edmundston.

La campagne de l’Arbre de l’espoir fera l’achat de huit nouveaux fauteuils pour les patients qui reçoivent des traitements contre le cancer. Ces fauteuils seront plus confortables pour les patients et plus ergonomiques pour le personnel.

La Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston procédera à la planification et à l’aménagement d’une salle qui accueillera les patients en oncologie pédiatrique. Ce projet permettra d’améliorer grandement le séjour des enfants qui reçoivent des traitements contre le cancer.

«Ce sont les patients qui sont les grands gagnants de cette belle collaboration. En m’engageant auprès de la campagne de l’Arbre de l’espoir, je souhaitais contribuer activement à l’amélioration des soins offerts aux patients atteints du cancer, et plus particulièrement ceux et celles qui sont originaires du Nord-Ouest. Ce projet aura des retombées positives directes sur les patients d’ici, et j’en suis très heureux!», a mentionné Jean-Claude D’Amours, vice-président pour le Nord-Ouest.

«Nous démontrons aujourd’hui qu’en collaborant, nous sommes en mesure d’accomplir de grandes choses. Notre objectif est le même : améliorer les soins offerts aux patients. Et ces projets nous permettront de faire un grand pas en ce sens», a indiqué Edward Dubé, directeur général de la fondation.

Pour le Dr John Tobin, médecin-chef du service d’oncologie de l’Hôpital régional d’Edmundston, ces investissements auront un réel impact positif sur les patients.

D’autres projets seront annoncés ailleurs au Nouveau-Brunswick d’ici au grand Radiothon de l’Arbre de l’espoir de Radio-Canada, qui aura lieu le 24 novembre en direct du CCNB de Dieppe.