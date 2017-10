Des enseignes de rues disparaissent à Nigadoo

Des vandales ont sévi dans la municipalité de Nigadoo en dérobant plusieurs enseignes de rue, la semaine dernière.

Les zones touchées sont les rues du Moulin, des Sapins, des Érables, des Bouleaux, de la Source et Frenette.

«La semaine dernière, quelqu’un joggait dans le village et a remarqué qu’il manquait une affiche. Nous avons donc fait le tour et avons constaté que six pancartes avaient été arrachées», a relaté Charles Doucet, le maire de Nigadoo.

Les autorités municipales ont déposé des plaintes auprès de la Police régionale BNPP. Le chef policier, Charles Comeau, a confirmé à l’Acadie Nouvelle qu’une enquête est en cours à ce sujet.

De nouvelles plaques toponymiques ont été commandées pour remplacer celles volées.

Depuis son élection en 2016, le maire Doucet œuvre à remettre en état les infrastructures qui dépérissent, faute d’investissements.

«Dans les dernières années, il n’y a pas eu énormément d’argent de mis sur les infrastructures, donc il n’y avait pas grand vandalisme à faire. Cette année, nous investissons beaucoup dans toutes les installations, alors ça paraît plus quand ils brisent ou endommagent.»

Le premier édile envisage de prendre les grands moyens pour prévenir les méfaits.

«Nous installerons probablement des caméras à des points stratégiques. Nous ne pouvons en mettre dans toutes les rues, mais ce sera plutôt pour protéger certaines de nos infrastructures, par exemple le Sportplexe», indique Charles Doucet.

Le village de Nigadoo compte un peu plus de 960 habitants.