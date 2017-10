Pêche au homard dans la zone 25: vers une taille minimale unique

Le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, s’engage à travailler avec les communautés autochtones de Kent afin que leur pêche de subsistance soit assujettie à la même taille minimale que la pêche commerciale dans le détroit de Northumberland.

La taille minimale de homard pour la pêche commerciale dans la zone 25, qui s’étend de Pugwash en Nouvelle-Écosse à Pointe-Sapin, est passée de 72 mm à 73 mm, l’an dernier, puis à 75 mm, cette année. Elle augmentera à 77 mm, en 2018.

La mesure de conservation force les pêcheurs à remettre beaucoup de homard à l’eau. Elle leur permet aussi de capturer une plus forte proportion de homard de taille Market, c’est-à-dire de 81 mm et plus.

L’augmentation n’a cependant pas été appliquée à la pêche autochtone à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, ce qui frustre les pêcheurs non autochtones. Ils sont forcés à remettre du homard à l’eau en sachant qu’il pourrait se retrouver plus tard dans le casier d’un pêcheur autochtone.

Jeudi, Dominic LeBlanc a affirmé qu’il a l’intention de travailler vers une solution.

«Moi je vais travailler avec les Autochtones pour assurer que la taille de pêche demeure la même pour tous ceux et celles qui sont dans une zone de pêche», a-t-il mentionné à la fin d’une période de questions devant des journalistes et des pêcheurs sur le quai Aboiteau de Cap-Pelé.

Le commentaire a suscité des applaudissements spontanés de la douzaine de pêcheurs présents. Michel Richard, organisateur chez l’Union des pêcheurs des Maritimes, a bon espoir que la situation sera bientôt réglée.

«On vient d’entendre une nouvelle très encourageante de la part de notre ministre fédéral qui dit qu’il va arranger les mesures qui ne coïncident pas. On s’était fait dire en mars, lors de notre colloque, qu’il allait s’attaquer à la question. On est toujours en attente, mais aujourd’hui il nous a donné un peu plus d’espoir. On espère qu’il livrera la marchandise.»

M. Richard explique qu’il semble y avoir de l’ouverture chez les pêcheurs autochtones pour négocier vers une augmentation de la taille minimale.

Il ajoute que les pêcheurs de l’UPM sont de plus en plus convaincus que l’augmentation de la taille minimale était une bonne décision.

La situation entourant la pêche de subsistance autochtone est plus explosive en Nouvelle-Écosse, alors que deux bateaux ont été incendiés, que des milliers de livres de homard ont été jetés dans la forêt et que des manifestations ont eu lieu devant des bureaux du ministère des Pêches et des Océans.

Les pêcheurs commerciaux allèguent que des personnes abusent de leur droit de pêche pour des fins alimentaires, sociales et rituelles en pêchant et en vendant commercialement des milliers de livres de homard avant le début de la saison de pêche.

Le MPO saisit trois tonnes de homard en N.-É.

Le ministère des Pêches et des Océans aurait saisi trois tonnes de homard pêché illégalement juste avant qu’elles soient livrées en Asie dans le cadre de son enquête sur la pêche illégale en Nouvelle-Écosse.

Vendredi matin, Global News affirme qu’un porte-parole du ministère des Pêches et des Océans a confirmé la nouvelle. Le média aurait d’abord obtenu l’information d’autres sources.

Le représentant d’Ottawa aurait affirmé qu’une usine et des individus font l’objet d’une enquête.

Sans parler directement de la saisie de trois tonnes de homard, le ministre des Pêches et des Océans Dominic LeBlanc a confirmé que des mandats de perquisition ont été exécutés, lors d’une conférence de presse sur un autre sujet à Cap-Pelé, jeudi.

«Il y a probablement des accusations qui vont être apportées devant les tribunaux dans les prochains jours et les prochaines semaines. Vous comprendrez que ce n’est pas approprié pour moi de parler d’un processus qui sera – je crois – devant les tribunaux.»

«Je peux vous dire ceci: nous allons prendre des mesures pour nous assurer que tout le monde respecte la loi sur les pêches et les conditions de leur permis de pêche. Ceux et celles de n’importe quelle communauté qui décident qu’ils n’ont pas besoin de respecter ces règles vont être poursuivis à la limite de la loi.»

La saisie est le plus récent dénouement dans le conflit qui oppose les pêcheurs autochtones et les pêcheurs non autochtones en Nouvelle-Écosse.