Le père Clément Cormier, artisan de la Révolution tranquille acadienne

Recteur-fondateur de l’Université de Moncton, le père Clément Cormier est un des grands artisans de la Révolution tranquille acadienne aux idées parfois controversées. Les historiens Marc Robichaud et Maurice Basque lui consacrent une biographie publiée par l’Institut d’études acadiennes.

«Pour bien comprendre son parcours, il faut savoir dès le départ que c’est quelqu’un de Moncton qui est né à Moncton, tout juste à côté d’où se trouve la place Resurgo. À deux pas de là, il a grandi chez ses parents dans un duplex qui est toujours là. C’est le vieux Moncton. Il a grandi dans ce quartier où il y avait des Acadiens et des anglophones. C’est donc quelqu’un qui a grandi dans un milieu acadien et francophone, mais avec une très grande ouverture sur l’anglais et Clément, le bilinguisme, ç’a toujours été très important pour lui», a précisé d’emblée à l’Acadie Nouvelle l’historien Maurice Basque.

Le père Clément Cormier est issu d’une famille très impliquée dans sa communauté. Son père a fondé un journal, l’Acadien, et il a été un des premiers conseillers acadiens du conseil municipal de la Ville de Moncton. À cette image, le père Cormier était aussi quelqu’un de très engagé. Les auteurs ont donc décidé de cerner la biographie autour de la carrière académique du principal intéressé.

«Nous avons décidé que la biographie porterait surtout sur la carrière de professeur et d’administrateur universitaire parce que Clément Cormier, c’est celui qui a relancé le musée acadien, c’est celui qui a fait les démarches pour créer une galerie d’art à l’université […] Dans beaucoup de dossiers, son nom n’apparaît pas tout de suite, mais on sait que c’est lui, par exemple, qui a écrit les documents pour une nouvelle SNA, une association d’enseignants et d’autres associations», a indiqué M. Basque.

Le père Clément Cormier a été recteur du Collège Saint-Joseph de 1948 à 1963. C’est à ce moment qu’il fonde l’Université de Moncton. Il songeait à la création d’une université moderne dans un milieu urbain depuis un moment déjà. En 1959, des plans d’un tel campus étaient publiés.

«Le collège Saint-Joseph est devenu l’Université Saint-Joseph et c’est lui qui a poussé et qui a réussi à transférer l’Université Saint-Joseph de Memramcook à Moncton dans les années 1950 au 80, rue Church. C’est une adresse très importante dans l’histoire de la présence acadienne à Moncton parce que c’est là où sera l’Évangéline et des associations acadiennes. Avant tout ça, le 80 Church a été l’Académie du Sacré Cœur. Ç’a été la première école acadienne construite à Moncton».

Pour Clément Cormier, l’Université de Moncton devait porter le nom de la municipalité, et ce, malgré un débat qui resurgissait chaque décennie.

«Clément n’a jamais été très populaire dans le Nord, le gars de Moncton en plus qui a donné le nom de Moncton à l’université. Pour lui, qui était de Moncton, c’était très important que l’université porte le nom de la ville pour dire ‘’on n’est pas contre vous’’.»

L’appellation de l’université n’était pas la seule source de controverse entourant le personnage. Il avait une vision plus centralisatrice de l’institution. Il voyait Moncton comme étant la seule université alors que les campus du nord, dans sa tête, devaient être des collèges affiliés.

«Clément, c’est quelqu’un qui ne voulait pas qu’il y ait trois campus égaux. Il s’est toujours battu. Même quand il était chancelier, il a fait un discours-choc en disant qu’il n’était pas d’accord. Ensuite, le conseil des gouverneurs s’est réuni très rapidement en disant que le chancelier ne parlera plus au nom de l’université».

Cette position du recteur-fondateur fait encore réagir aujourd’hui et certaines gens de Memramcook ont encore sur le cœur d’avoir perdu leur université.

«Encore aujourd’hui, il n’est pas rare d’entendre, dans la vallée de Memramcook, des aînés reprocher au père Cormier, le Monctonien, d’avoir privé le village du collège qui y avait vu le jour en 1864», peut-on lire dans la biographie de 440 pages.

On a demandé au père Clément Cormier de quitter ses fonctions de recteur en 1967 lors du phénomène de la laïcisation des universités. Il devient ensuite le premier directeur du Centre d’études acadiennes, un poste qu’il a occupé de 1968 à 1974. Il a été nommé chancelier de l’Université de Moncton en 1973.

La biographique Audacieux et téméraire: le père Clément Cormier, recteur-fondateur de l’Université de Moncton a été lancé vendredi.