Rogersville: le projet de regroupement passe à la vitesse supérieure

Les promoteurs du projet «Une communauté, un avenir!» pour le regroupement du grand Rogersville mettent la main à la pâte. Ils ont animé quatre réunions dans quatre communautés depuis la semaine dernière, et prévoient demander une étude de faisabilité au gouvernement provincial en novembre.

Entre la saison de récolte sur sa ferme et le lancement de sa candidature à l’investiture libérale dans Kent-Nord, Kevin Arseneau trouve le temps de piloter les efforts visant à regrouper la municipalité de Rogersville avec les districts de services locaux (DSL) environnants.

Depuis la semaine dernière, le président du comité régional d’étude a participé à des réunions d’information à Collette, à Rosaireville, à Pleasant Ridge et à Acadieville.

Lundi, il prendra part à une cinquième réunion, soit une session d’information bilingue à l’édifice de la Légion royale canadienne de Rogersville.

Avec son équipe, qui comprend entre autres le président de Collette, Bruno Doucette, celui d’Acadieville, Roger Richard, et la maire de Rogersville, Pierrette Robichaud, il recueille les 25 signatures de citoyens de chaque DSL qui sont nécessaires pour déclencher une étude de faisabilité.

En novembre, il espère déposer une demande devant le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux afin de mener l’étude, un processus de 18 mois pendant lequel toutes les facettes du regroupement seront identifiées.

«À cette étape, on veut juste faire l’étude. On veut voir tout ce qu’un projet de communauté rurale veut dire. On veut aller chercher plus d’informations», explique M. Arseneau.

L’étude comprendrait entre autres des réunions publiques et des consultations avec des groupes comme les agriculteurs et des représentants de l’industrie forestière. La procédure comprendrait aussi l’évaluation des impacts sur les taux de taxes, un point majeur de la majorité des projets de regroupement.

M. Arseneau tient à rassurer les citoyens qu’il y aurait des taux de taxes différents après le regroupement. Par exemple, les taxes des habitants de Collette et d’Acadieville ne serviront pas à payer le système d’égout à Rogersville.

Ils subiront plutôt une faible hausse de taxes pour l’administration et le conseil municipal.

«Il y a des endroits où ça risque de hausser un peu, soit de 2, 3 ou 4 cents (par 100$ d’évaluation), mais il y a aussi des places où ça va descendre. Si je prends, par exemple, les cinq ou six dernières maisons de Pleasant Ridge: elles sont avec le DSL de Harcourt. Leurs taxes vont baisser de 20 cents, environ, parce que Harcourt est taxé plus que nous autres.»

Certains ont soulevé des craintes par rapport aux effets d’un plan d’aménagement rural. Tout comme avec les taux de taxes, rassure M. Arseneau, le plan sera élaboré afin de tenir compte des particularités de chaque communauté.

Si tout se déroule comme prévu, un plébiscite sur le regroupement aurait lieu en 2019. Les citoyens de la communauté pourraient ainsi élire un nouveau conseil municipal de la grande région en 2020. Ils seraient probablement appelés à voter sur un conseiller de quartier, chargé de représenter leurs intérêts à l’échelle municipale.

Selon M. Arseneau, les citoyens du grand Rogersville se doivent de considérer le regroupement afin de s’outiller pour l’avenir.

«Les jeunes vont avoir des défis importants à relever dans les années à venir. On a une population vieillissante, on a de moins en moins de jeunes dans nos écoles, les terres agricoles sont de moins en moins utilisées et les emplois en foresterie sont de moins en moins nombreux. La communauté rurale sera un outil pour nous aider à relever ces défis.»

Plus de renseignements sur le projet sont disponibles sur la nouvelle page Facebook de l’initiative, nommée «Grande communauté de Rogersville – Une communauté, un avenir».