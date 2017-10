DOSSIER: «Les médicaments ne sont pas la solution»

En matière de santé, il y a ceux qui s’en moquent et ceux qui agissent pour la préserver. Il importe de s’en soucier, car les frais de santé pèsent lourd dans le budget du gouvernement.

Il est un palmarès où le Nouveau-Brunswick monopolise régulièrement les premières places. La province n’en tire aucune gloire et se passerait bien de ces honneurs, puisqu’il s’agit des baromètres indiquant combien les Néo-Brunswickois sont en mauvaise santé.

«Ils ont davantage de problèmes de santé chroniques, et à un âge plus précoce. Leur moyenne d’âge augmente plus vite que celle de la plupart des autres provinces et territoires du Canada», souligne le CSNB (le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick).

Invariablement, ces ritournelles, maintes et maintes fois entendues, demeurent d’actualité. La santé est au cœur des préoccupations des citoyens de la province. Elle est le deuxième facteur qui leur génère du stress (38,1%), après le manque de temps dans une journée (40,9%).

Cette donnée apparaît dans le dernier rapport sur la santé primaire émis par le conseil, en février 2015. Une nouvelle enquête vient d’être menée.

De février à juin, l’institution a réalisé un nouveau sondage auprès de la population. Ses résultats seront communiqués en mars 2018. Ils représenteront un état des lieux réactualisé de la santé des Néo-Brunswickois.

«Je fais du diabète depuis 2016», révèle Rénald Ferron.

Ce résident de Pokesudie près de Caraquet confie faire attention.

«Je surveille mon alimentation. J’essaye de manger beaucoup de fruits et de légumes. Ça me paraît important, je veux avoir une bonne qualité de vie.»

Afin de conscientiser les esprits, les autorités réitèrent les messages et campagnes de prévention. Des organismes et des officines organisent ponctuellement des actions de sensibilisation. Vendredi, la pharmacie de la Coop de Caraquet proposait une journée santé.

À l’entrée du magasin IGA Extra, une pharmacienne stagiaire était gratuitement à la disposition des clients pour prendre leur tension et vérifier leur glycémie, tout en leur prodiguant quelques conseils. Son stand n’a pas désempli.

«On fait ça deux ou trois fois par an. La prévention, c’est essentiel. C’est ce qui permet de garder les gens en santé et de réduire les frais», explique Jolaine Thériault, pharmacienne.

La démarche n’est pas inutile quand on sait qu’un Néo-Brunswickois souffrant de trois problèmes chroniques coûte annuellement quatre fois plus cher que celui qui n’en a aucun (5232$ contre 1266$, selon les estimations du CSNB).

Ils sont nombreux à être atteints de la sorte: 62% des résidents en ont au moins un; 20%, trois et plus. L’hypertension est la plus répandue, suivie de l’arthrite et des reflux gastriques.

La tendance ne va pas aller en s’améliorant. Selon le CSNB, cette portion de 20% passera à 25% en 2023. Pour tous les soigner, 100 millions$ supplémentaires seront nécessaires.

Pilules magiques

«Trop de personnes perçoivent les médicaments comme des pilules magiques. Leur efficacité est prouvée, mais ils ne sont pas la solution», affirme Jolaine Thériault.

C’est pourquoi cette pharmacienne à Caraquet prône la prévention comme remède aux pires maux. Le diabète, l’hypertension et le taux élevé de cholestérol figurent parmi les maladies chroniques les plus communes. Il importe de les prendre au sérieux.

«Les gens ignorent les effets à long terme s’ils ne sont pas diagnostiqués et traités à temps», constate Sabrina Duguay, étudiante en pharmacie à l’université Laval à Québec, présentement en stage à Caraquet.

«Les problèmes de pression artérielle sont les plus dangereux, car ils sont asymptomatiques contrairement aux deux autres. Ils peuvent endommager les vaisseaux. Le cholestérol peut former des plaques qui, si elles atteignent le cerveau, provoquent éventuellement des AVC», met en garde Jolaine Thériault.

C’est à la cinquantaine que ces maladies chroniques apparaissent. Mais de plus en plus de jeunes sont touchés par le diabète. La génétique n’est pas le seul facteur à considérer pour expliquer le phénomène. Le style de vie a une lourde incidence.

Entrevue avec le nutritionniste urbain

Installé à Montréal, Bernard Lavallée est connu comme étant le nutritionniste urbain. Il est l’auteur du livre Sauver la planète une bouchée à la fois, paru aux éditions La Presse. Il est par ailleurs chroniqueur au journal La Presse, au magazine Ricardo et à l’émission Les Éclaireurs diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Il nous explique les connexions qui existent entre l’alimentation et une bonne santé, et nous incite à la vigilance dès lors qu’il est question de nutrition.

On dit que l’alimentation est notre première médecine. Est-ce vrai?

L’alimentation seule, non. Mais elle a un gros impact sur notre santé, surtout à titre préventif. D’autres habitudes de vie, comme la pratique ou non d’une activité physique, le tabagisme, jouent un rôle. Sur les bienfaits de l’alimentation, en fin de compte, très peu de choses sont prouvées. Ce que l’on sait, c’est ce que les nutritionnistes répètent depuis longtemps: mangez beaucoup de végétaux entiers et peu transformés, mangez une diversité d’aliments et buvez majoritairement de l’eau. Ces conseils simples sont répétés depuis toujours, mais ils n’attirent plus l’attention des médias avides de nouveautés. Tous les autres discours et recettes miracles ne sont que du bruit.

C’est-à-dire…

Les aliments ne sont pas des médicaments. Ils sont notre source d’énergie, notre source de nutriments. La science nous permet aujourd’hui d’identifier les molécules contenues à l’intérieur d’un aliment. On se base sur des hypothèses, le mot est important. On croit que ces molécules ou nutriments sont à l’origine de certains bienfaits pour la santé, mais ça reste à confirmer. Un aliment est composé de centaines, voire de milliers de molécules qui interagissent entre elles. C’est un système complexe dont on ne comprend pas complètement le fonctionnement. Une personne qui ne consomme que des oméga3 en compléments alimentaires n’en tirera pas les mêmes bienfaits qu’une autre personne qui mange du poisson.

Les gens ont-ils, plus qu’avant, le souci de bien manger?

C’est devenu un profond questionnement pour beaucoup de gens. Preuve en est, on parle constamment de saine alimentation dans les médias. D’un autre côté, l’industrie agroalimentaire conçoit des tonnes de produits en leur donnant une apparence de santé. Elle a conscience des préoccupations des clients et elle s’efforce de répondre à la demande. Il y a un intérêt très fort. On vit dans une société où l’on a suffisamment d’aliments pour survivre. Pendant longtemps, la préoccupation principale des hommes était de savoir s’ils allaient pouvoir manger. De nos jours, on se questionne plus sur la qualité de ce que l’on mange.