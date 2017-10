Trou d’un coup historique pour Murielle Saulnier

Trois cent soixante-treize ans après l’invention du golf, réaliser un trou d’un coup demeure toujours un exploit rare et recherché pour toute personne pratiquant cette discipline. Le vendredi 13 octobre, Murielle Saulnier est devenue la deuxième femme depuis l’ouverture du club de Tabusintac à réaliser ce tour de force.

La golfeuse de Tracadie, qui a commencé à pratiquer ce sport au début du nouveau millénaire, mais de façon plus sérieuse depuis trois ans, était bien loin de s’imaginer qu’une telle chose puisse un jour arriver lorsqu’elle s’est présentée au tertre de départ du trou numéro 7 avec son fer 5.

«Je savais que j’avais bien frappé la balle, mais je n’ai jamais eu l’intention de réussir un tel coup», s’exclame-t-elle en riant.

«Jamais je n’avais même passé proche avant. Là, j’ai vu la balle tomber à environ trois pieds du trou, puis elle a roulé dedans. Quand la balle est tombée, j’ai crié à mon mari (Camille): “Hey, elle est tombée dans le trou, elle est tombée dans le trou”», raconte-t-elle.

«C’est excitant. Plusieurs personnes m’ont félicité et c’est encourageant. Quand je suis dans la Péninsule acadienne, je joue tous les jours. En temps normal, j’aime bien prendre des marches, alors en jouant au golf je joins l’utile à l’agréable. Cette année, j’ai déjà joué plus de 50 parties», confie celle qui aime également pratiquer la danse sociale et le pickleball.

Deux amis du couple, Fernand et Odette Robichaud, étaient présents au moment de l’exploit.

«Je dirais que mon mari et mes amis étaient encore plus énervés que moi», lance-t-elle en riant.

Murielle Saulnier est la deuxième femme à accomplir un trou d’un coup à Tabusintac. Le 28 octobre 2009, Jacqueline Arseneau y était également parvenue. Malheureusement, comme son exploit avait été réussi hors-saison, il n’avait pas été comptabilisé.

Le club de golf de Tabusintac est un parcours de neuf trous à normale 36. Quant au trou numéro 7, une normale 3 de 106 verges, il a la particularité d’être complètement entouré d’un ruisseau et d’un étang.