Le Centre hospitalier Restigouche veut favoriser la réadaptation

Le Centre hospitalier Restigouche veut abaisser considérablement la durée moyenne des séjours de ses patients, privilégiant du coup la réadaptation et la réinsertion sociale à l’hébergement.

Le Centre hospitalier Restigouche (CHR), principal établissement de soins psychiatriques de la province, vient d’entamer une sérieuse refonte de son mandat et de sa philosophie de soins. Perçu surtout comme un hôpital asilaire, il désire changer son image et être reconnu comme un centre d’excellence en évaluation, en traitement et en réadaptation psychosociale moderne. Le tout, toujours pour le compte d’une clientèle présentant des problèmes de santé mentale et/ou de troubles psychosociaux sévères.

Simple changement de nom et d’image? Non. On parle ici de modifications majeures au sein même du modèle de soins, une transformation profonde de la culture de l’établissement. Cette volonté de changement ne sera pas sans conséquence pour les membres du personnel et les patients.

Jacques Duclos est le vice-président aux services communautaires et à la santé mentale du Réseau de santé Vitalité. Selon les données qu’il avance, la durée moyenne des séjours au CHR est de dix ans.

«C’est immense, bien au-delà de la durée moyenne canadienne. C’est triste lorsque l’on considère que 70% de la clientèle est âgée de 25 à 65 ans. Ces personnes pourraient plutôt avoir des projets de vie et même contribuer à la société», indique-t-il.

Le nouvel objectif du CHR: abaisser la durée de l’hospitalisation à un maximum de 18 mois. Pour y arriver, l’établissement doit, selon lui, changer son approche et adopter un modèle de soins axé sur le rétablissement et le retour dans la collectivité, non l’hébergement à long terme.

«Historiquement, on s’attend à ce que le CHR soit un lieu de résidence pour les patients à besoins complexes. Mais on croit qu’avec les soins et les programmes appropriés, qu’en rehaussant ceux-ci d’un cran en y appliquant un plan de soins individualisé, la majorité des clients sera en mesure de se développer un projet de vie en vue d’un retour en communauté», estime M. Duclos.

Nouvelle approche

Selon le vice-président, le modèle de soins en place actuellement en est un de gestion par unité et non par programme. Il faudra ainsi développer des programmes mieux adaptés ainsi qu’effectuer des regroupements (jumelages) plus à-propos sur les unités.

«On va également mettre l’accent sur l’interdisciplinarité, soit incorporer dans l’offre quotidienne de soins cliniques des professionnels comme des travailleurs sociaux, des criminologues, des ergothérapeutes, etc. Ce faisant, l’accent sera peu à peu retiré du médico-nursing», dit-il.

À cet effet, il est fort probable que ce changement d’orientation se traduise par une baisse graduelle au niveau du personnel infirmier.

«Le profil du personnel va changer avec le temps. On va intégrer d’autres types de professionnels à l’intérieur des unités et programmes qui, auparavant, n’étaient pratiquement composés que de préposés aux soins et de membres du personnel infirmier. Présentement, on ne parle pas de mise à pied ni de suppression de postes, mais il y aura une transition. La composition de nos équipes et de nos ressources va se raffiner», explique-t-il.

Pour M. Duclos, il s’agit d’une réforme ambitieuse, mais qui s’impose.

«Il faudra peut-être même revoir le nom de l’établissement, car nous nous éloignons beaucoup du caractère hospitalier pour devenir davantage un centre d’excellence en réadaptation et de traitements», dit-il.

Il tient par ailleurs à préciser que les patients actuels n’ont pas à craindre de se faire jeter à la rue demain matin.

«On ne veut surtout pas créer de névroses ou de mouvement de panique. On va s’assurer que les services appropriés soient judicieusement appliqués de sorte à outiller adéquatement tous les patients en vue d’un éventuel retour dans la communauté», indique-t-il.

Ce virage, la direction de l’établissement compte l’effectuer rapidement.

En fait, M. Duclos estime que le nouveau modèle de soins devrait être implanté au cours des prochains mois.

«Mais c’est certain qu’on parle de changements importants au niveau de la culture de l’établissement et ça ne se fait pas sur une période de deux ou trois mois. Ça va prendre un peu de temps avant que tout le monde s’imprègne du modèle, mais je suis certain qu’on va y parvenir et que les patients en ressortiront gagnants», conclut-il.