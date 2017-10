DOSSIER – Représentation par quartier: «une forme de division qui alimente la pensée unique»

La structure de gouvernance municipale avec des conseillers élus par quartier nuit-elle à l’harmonie et au développement des villes et villages du Nouveau-Brunswick? C’est la question que se pose un ancien conseiller de la Communauté rurale de Beaubassin-Est (CRBE).

Pour Gilles Cormier, il s’agit d’une forme de division qui alimente la pensée unique chez les élus. Cette forme de représentation, dit-il, sous-entend que les élus ne sont redevables qu’auprès des citoyens qui vivent dans leur quartier et non à l’endroit de l’ensemble des résidents de la communauté.

L’ancien conseiller du quartier 2 (Saint-André-LeBlanc) de la CRBE, en fait état dans une lettre d’opinion publiée dans nos pages, le 13 octobre.

«[Ça] donne de fausses impressions aux élus qui pensent devoir fonctionner comme des mini-maires pour leurs quartiers en ne défendant que les intérêts de leur localité aux dépens du bon fonctionnement de la grande collectivité», peut-on lire.

Ce que M. Cormier déplore, c’est que des conseillers élus pour représenter des quartiers ont tendance à tirer la couverture de leur côté dans le but de plaire à ceux qui les ont élus, au lieu de travailler de concert avec leurs collègues pour faire avancer des projets qui profitent à l’ensemble de la communauté.

La CRBE, qui est née du regroupement de plusieurs petites communautés en juillet 2006, est un exemple probant, selon lui. La motivation des élus est teintée par cette dynamique, ce qui a un impact sur la teneur des discussions et sur les décisions qui sont prises par le conseil.

Par exemple, en 2015, la CRBE a reçu 2,1 millions $ par le biais du Fonds de la taxe sur l’essence. Au lieu d’investir la somme entière dans un projet qui serait utile à une majorité de citoyens, les élus ont choisi de répartir la cagnotte au prorata, selon la population des quartiers. Les conseillers de quartier pouvaient donc investir ces fonds selon leur bon vouloir.

Grand-Barachois (2600 personnes) a reçu 918 568$, Haute-Aboujagane (840) a reçu 292 824$, Botsford (1680) a reçu 584 603$, Cormier-Village (240) a reçu

84 012$ et Boudreau-Ouest (340), 120 267$.

L’importance du projet qui aurait pu être réalisé avec ce fonds a été réduite en le divisant.

Gilles Cormier estime qu’il est temps de repenser la structure de gouvernance de la CRBE et de considérer l’abolition de la représentation par quartier pour la remplacer par une représentativité globale, c’est-à-dire, à l’aide de conseillers généraux.

La CRBE mérite «la chance d’exister de façon productive et inclusive», explique-t-il. Une sérieuse introspection par les citoyens sur le fonctionnement de la gouvernance de leur municipalité bénéficiera beaucoup au processus démocratique local, croit l’ancien conseiller.

«Ce concept progressiste éliminerait possiblement les batailles territoriales constantes qui nuisent au développe-ment positif de notre belle communauté […]», indique-t-il dans sa lettre.

À l’inverse, le statu quo risque de creuser davantage le fossé de la division entre les citoyens et les élus.

«Le temps est opportun pour du leadership communautaire courageux et dédié afin d’entamer un processus de renouvellement dans la structure municipal qu’est Beaubassin-Est. Sommes-nous prêts?»

Un fait rare au N.-B.

Un peu moins de 20% des municipalités possèdent un mode de gouvernance par quartier au Nouveau-Brunswick. Il y a 107 municipalités reconnues par Élection NB (en 2016). De ce nombre, 11 d’entre elles ont uniquement des conseillers de quartier, 86 ont uniquement des conseillers généraux et 10 ont à la fois des conseillers généraux et de quartier.

Proportionnellement, les municipalités francophones favorisent la représentativité par quartier. C’est le cas entre autres de Caraquet (8 conseillers de quartier), d’Edmundston (8) et de Beaubassin-Est (9).

Les grands centres anglophones privilégient également ce mode de gouvernance. Moncton détient 8 sièges de conseillers de quartier et deux de conseillers généraux, de même que Saint-Jean. Fredericton compte 12 conseillers de quartier, faisant d’elle la municipalité avec le plus de conseillers de quartier dans la province. C’est Tracadie qui arrive en deuxième position avec 10 conseillers de quartier pour une population totale de 15 843 citoyens.

La Communauté rurale de Beaubassin-Est peut se targuer de posséder le plus grand nombre d’élus de quartier parmi les municipalités de plus de 5000 habitants. La communauté rurale a une population 6200 personnes, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Cela fait un élu par 689 citoyens, sans compter le maire.

Les municipalités de la province comptent, au total, 414 conseillers généraux et 127 conseillers par quartier.

Ces chiffres ont été répertoriés à l’aide du Rapport du directeur des élections municipales du Nouveau-Brunswick, éditions du 9 mai et 14 novembre 2016.

Michel Gaudet – Archives Gilles Cormier – Archives Michel E. Gaudet – Archives Le DG de l’Association francophone des municipalités du NB, Frédérick Dion.- Archives

Memramcook: fini les conseillers de quartier

Memramcook est l’une des 86 municipalités au Nouveau-Brunswick disposant uniquement de conseillers généraux.

Les citoyens de la Belle Vallée se sont départis de sa gouvernance par quartier lors des dernières élections municipales, en mai 2016.

«L’hôtel de ville n’a pas encore pris feu, ça ne doit pas être si pire que ça», lance le maire à la blague. Michel Gaudet a siégé au conseil municipal de 2001 à 2008.

Après une pause de quelques années de la vie politique, il a été élu à la tête de la municipalité en 2016. Il connaît bien les raisons qui ont motivé les élus à tourner le dos aux conseillers de quartier. Le changement au mode de gouvernance a été fait pour éliminer les bastions, de manière à favoriser la participation de plus de citoyens à la politique municipale, explique-t-il.

«Si on a un candidat fort dans un quartier, personne n’aurait osé se présenter. En mettant en place des conseillers généraux, on permet aux gens de partout de voter, pas juste d’un petit quartier.»

Plus d’un an après les élections de mai 2016, les affaires vont bien à l’hôtel de ville de Memramcook. Les réunions ordinaires des élus attirent de nombreux citoyens et les discussions sont productives, assure le maire. Il note une certaine amélioration quant aux débats qui ont lieu entre les élus.

«Avant, on pouvait voir certains conseillers tirer la couverture de leur bord de quartier. Maintenant, on a des gens qui sont élus en sachant qu’ils doivent représenter les citoyens de toute la municipalité. C’est certain que ça fait une différence.»

Certains pépins ont toutefois fait surface depuis la dernière élection, confie Michel Gaudet, notamment quand vient le temps pour un citoyen de contacter un élu municipal pour se plaindre d’une situation.

«Les gens ne savent plus qui appeler, alors ils finissent par me téléphoner. Je peux déléguer, mais, avant, les gens savaient à qui s’adresser.»

Le maire souligne qu’au niveau des opérations municipales (fossés, recueillement des eaux, etc.), la première personne qui devrait être contactée par le public est le directeur des services. Si le problème ne peut être réglé, il devient alors un point politique.

«Et là, le citoyen peut contacter n’importe quel conseiller, même le maire. C’est sûr qu’avant, on pouvait plus facilement déléguer, mais j’ai ma manière particulière de faire les choses.» Michel Gaudet estime qu’il est encore trop tôt pour émettre une opinion éclairée sur le nouveau système de gouvernance.

L’élu estime qu’il faut donner la chance au coureur et maintenir la nouvelle formule en place pour au moins un autre plein mandat.

– Acadie Nouvelle

Les conseillers de quartier: un compromis rassurant

Les conseillers de quartier sont surtout des vestiges de regroupements municipaux, explique le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB). Frédérick Dion présente le mode de gouvernance comme un compromis.

L’AFMNB estime que la formule favorise les regroupements.

«C’est une manière d’assurer au citoyen que sa voix et ses intérêts ne seront pas noyés dans un plus grand bassin de population lorsqu’il y a des regroupements pour former une municipalité.»

Après un certain temps à vivre sous un nouveau nom, il se crée une cohésion dans la communauté. Les gens vont à ce moment rechercher le développement global de la municipalité au lieu de favoriser systématiquement leur quartier.

«C’est une élimination graduelle des quartiers et des élus municipaux pour rechercher une efficacité, mais aussi parce que tout fonctionne bien. Les gens se sentent bien représentés et les conseillers ne sont pas uniquement représentants d’une portion du territoire.»

Ce processus peut prendre des dizaines d’années.

«Pour faire disparaître ces esprits de clocher, ça prend presque une génération. Généralement, les gens comprennent le bien-fondé du regroupement et vont considérer changer le mode de gouvernance.»

C’est justement ce qui s’est produit à Memramcook, dans les années 1990. Les petits centres de populations avoisinants ont été amalgamés pour former ce qui était connu comme le Grand Memramcook. Jusqu’aux élections de mai 2016, la municipalité était gouvernée par un maire et des conseillers de quartier. Aujourd’hui, elle compte six conseillers généraux.

Lorsque la ville devient un grand centre, il y a souvent un retour des conseillers de quartier. Il s’agit d’assurer une meilleure représentativité auprès de tous les secteurs. C’est le cas de Moncton, la ville la plus populeuse de la province, qui compte huit conseillers de quartier et deux conseillers généraux.

La taille du territoire de la municipalité est également un facteur à considérer.

«Dans le cas de Tracadie, c’est un très grand territoire. Il est possible que les quartiers demeurent plus longtemps que si la densité de population était moins élevée.»

La division règne entre les conseillers de quartier de Beaubassin-Est

Tout n’est pas rose dans la Communauté rurale de Beaubassin-Est par les temps qui courent. Parlez-en à Michel E. Gaudet, conseiller du quartier 3 d’une municipalité dont le drame et les tensions sont au rendez-vous dans chaque réunion des élus.

Il ne s’attendait pas à naviguer en eaux si troubles à son élection, en mai 2016.

Le Fonds de la taxe sur l’essence de 2 millions $ à été le sujet à l’ordre de jour de bien des rencontres. Le maire et les neuf conseillers ont décidé de se séparer le montant par quartier, au prorata de la population.

Les trois conseillers du quartier 3 (Grand-Barachois) ont proposé de faire construire un sentier à l’arrière du Centre d’Âge d’Or de la communauté avec leur part du montant. Ce qui devait être un simple vote à trois s’est transformé en une série de réunions houleuses et à couteaux tirés entre élus. Les modalités du projet ont initialement déplu à une majorité de conseillers.

Au bout de quelques mois, Michel E. Gaudet se demandait même si le projet allait aboutir.

«Il sera réalisé, mais ç’a été un gros problème. Tous les autres quartiers ont eu des discussions pour des projets et on s’est dit qu’on les laissera décider de ce qu’ils feront avec leur part. Mais il semblerait que quand ça concerne Grand-Barachois, ils veulent toujours s’immiscer dans nos décisions.»

Les divisions entre les élus ne se limitent pas qu’au projet de sentier. Les conseillers ont choisi d’augmenter les taxes foncières d’un quartier – et non des autres – pour permettre des rénovations et des améliorations aux infrastructures routières et à des lampadaires.

«Si on pensait au bien de toute la municipalité, tout le monde paierait un petit peu plus au lieu que ce soit un petit groupe qui doit tout payer tout seul. C’est une plus grosse facture. Les gens ont tendance à défendre leur quartier», avoue-t-il.