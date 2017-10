Une femme retrouvée sans vie à Moncton

Le corps d’une femme a été trouvé dans une section boisée de l’avenue Fergus, près du boulevard Wheeler, à Moncton.

La dépouille a été découverte vers 9h40 par un passant au bout de l’avenue Fergus.

La police poursuit l’enquête afin de déterminer l’identité de la femme et la cause de son décès.

Les forces de l’ordre n’ont pas plus d’information au sujet de cette macabre découverte pour l’instant, mais assurent qu’elle n’a absolument rien à voir avec la prise d’otage qui s’est produit sur la West.

«Elle n’a pas été identifiée encore et la cause du décès n’a pas aussi été déterminée, donc on cherche seulement à informer le public sur nos enquêtes, mais on ne peut pas donner plus de détails que ça», a précisé le sergent Robichaud.

L’enquête se poursuit.