Des «surprises» retardent encore l’adoption des états financiers à Tracadie

L’adoption des états financiers 2016 de la municipalité régionale de Tracadie a encore été repoussée. Un dossier à régler à la suite du regroupement des localités il y a quelques années retarde le processus et pourrait coûter de l’argent à la ville.

C’est ce qu’a révélé le maire, Denis Losier, lors du conseil municipal lundi soir.

Les états financiers pour l’année 2016 auraient dû être adoptés au printemps dernier. Ce retard empêche la municipalité d’avoir accès à de l’argent qui lui est dû, notamment du gouvernement. Quelques millions de dollars sont sur la glace, ce qui rend les finances de la ville précaire et bloque le paiement de factures.

Ils devaient être complétés entre le 20 et 25 octobre, mais ils seront encore retardés à cause de «surprises».

«Quatre vérificateurs travaillent dans nos dossiers depuis un mois et demi et ils ont des questions. Parfois on ne peut pas y répondre et il faut aller un peu plus loin. On veut être certain que tout est fait comme il faut», a expliqué le maire.

«Beaucoup de surprises datent des années 2011 à 2013, des éléments qui auraient dû avoir un impact sur les états financiers précédents», a ajouté M. Losier.

La caserne de pompiers de Rivière-du-Portage et ses camions est un des points d’interrogation à régler. La caserne est encore la propriété du ministère des Transports et de l’Infrastructure, mais elle devra être transférée à la municipalité.

Elle aurait dû l’être en 2014 à la suite du regroupement mais cela n’a pas été fait, selon ce qu’a déclaré le directeur général devant le conseil municipal.

La Ville pourrait donc se retrouver avec une facture élevée sur les bras et le dossier sera abordé à une rencontre à Fredericton mardi avec des fonctionnaires.

«Est-ce que c’est de l’argent que la province nous doit ou est-ce qu’on en doit à la province, c’est à voir», a indiqué le maire Denis Losier, qui sera accompagné du directeur général.

Il ne veut pas s’avancer à donner de date à savoir quand les états financiers 2016 seront finalisés, mais le dossier pourrait être conclu aussi tôt que cette semaine.

Déménagement de l’hôtel de ville dans quelques semaines

Le conseil municipal aura également été l’occasion d’apprendre que le déménagement des employés dans le nouvel hôtel de ville aura lieu entre le 12 et 30 novembre.

Le nouveau bâtiment, qui abritait autrefois des bureaux de Pêches et Océans Canada, est presque prêt et seules quelques modifications restent à faire.

La décision a été prise de déménager en juin car l’édifice actuel n’est pas assez gros pour accueillir tous les employés.

Le nouvel hôtel de ville comprendra une vingtaine de bureaux et un garage. Concernant le bâtiment actuel, la ville espère tirer des revenus en louant des locaux et plusieurs décisions restent à prendre, a indiqué le directeur général.

La transaction d’un million de dollars pour l’achat de l’édifice qui accueillera les employés (700 000$) et les rénovations (300 000$) est toutefois conditionnelle à l’adoption des états financiers de 2016.

Changement de ton

Par ailleurs, l’ambiance du conseil était différente des séances depuis la reprise à la fin du mois d’août, dans la continuité de la réunion d’il y a deux semaines. Le maire avait alors exprimé son désir de terminer l’année 2017 sur une bonne note.

Depuis le mois d’août, le maire avait accumulé les révélations fracassantes et il avait parfois eu des prises de bec avec des conseillers municipaux.

Le ton de son rapport lundi soir a été positif et il a souligné que les deux dernières semaines avaient été tranquilles d’un point de vue médiatique.

«C’est Beaubassin-Est qui a pris la place», a lancé le maire avec un sourire.

Peu de détails concernant la restructuration en cours ont été évoqués lors de la réunion. Des postes de cadres ont été abolis dans les dernières semaines.