Surveiller son coeur avec son téléphone intelligent

Les médecins du CHU Dumont peuvent désormais surveiller en temps réel le rythme cardiaque de leur patient grâce à un moniteur cardiaque miniature connecté à un téléphone intelligent grâce à la technologie Bluetooth. Une première en Atlantique.

Deux patients de l’hôpital ont hérité le mois dernier d’un implant dernier cri, le premier moniteur cardiaque capable de communiquer avec un téléphone intelligent via Bluetooth. Relié à une application, l’appareil permet au patient d’envoyer des transmissions automatiques, mais aussi des transmissions lorsque des incidents se produisent.

«Si l’appareil détecte une anomalie ou que le patient ressent un événement cardiaque, l’information est transmise à une banque de données à laquelle on a accès quotidiennement», précise Dr Luc Cormier, cardiologue au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

L’application offre la possibilité de préciser les symptômes ressentis tels qu’une syncope, un rythme cardiaque anormalement rapide ou des douleurs thoraciques. Les utilisateurs peuvent également confirmer que leurs données ont été transmises aux médecins et recevoir des alertes automatiques relatives à leur condition.

Cette nouvelle technologie permet aux médecins de suivre leurs patients à distance et de diagnostiquer de manière plus précise certains troubles cardiaques.

L’implant, qui ne mesure que trois millimètres d’épaisseur, est injecté sous la peau dans la région pectorale sous simple anesthésie locale. La procédure est simple, peu douloureuse et très rapide.

«L’ouverture dans la peau est d’environ un centimètre de long. Une fois l’implantation est, il n’y a généralement aucun inconfort, la peau est refermée avec des sutures cutanées élastiques. Il n’y a donc pas d’autre visite nécessaire afin de vérifier l’incision ou retirer des points de suture», explique Dr Cormier.

En raison de sa petite taille, les patients ne sentent pas l’appareil et peuvent reprendre leurs activités habituelles sans restriction. L’implant n’est pas non plus détecté par les tests de résonance magnétique, indique le médecin.

«Les premiers appareils faisaient la taille d’une clef USB ou un peu plus gros. Ça devait être installé en salle d’opération. La nouvelle procédure ne dure qu’une demi-heure, incluant les indications au patient. Ça peut être fait à la clinique de l’hôpital, ça ne prend pas de temps en salle d’opération»

Le recours à cette nouvelle génération d’appareil pourrait donc réduire les temps d’attente et permettre à l’hôpital de réaliser des économies.

«Ça va libérer de beaucoup l’organisation. On n’a pas à dépenser de ressources dispendieuses en salle d’opération, on va sauver des visites et utiliser ce temps-là pour voir d’autres gens», ajoute Luc Cormier.

Épais de seulement trois millimètres, l'implant n'occasionne généralement pas de gêne chez le patient. – Gracieuseté L'application envoie les données à un serveur sécurisé accessible uniquement à l'équipe médicale. – Gracieuseté

Cette technologie devrait surtout faciliter la vie des patients. Les contrôles à distance traditionnels avaient jusqu’à présent recours à des émetteurs encombrants portables ou des appareils de chevet fixes. Certains n’avaient pas d’émetteur et devaient se rendre régulièrement à l’hôpital.

«Un des patients est aux études à l’extérieur de la région. C’est très pratique pour lui d’avoir cet appareil», rapporte le spécialiste du coeur.

«Ça facilite énormément notre travail. Ça nous permet d’analyser s’il y a eu un trouble du rythme et de déterminer si une mesure s’impose ou s’il y a besoin de faire de la surveillance. On n’a pas besoin de voir le patient, il reste chez lui et on l’appelle au besoin.»

Le patient lui-même n’a pas accès aux tracés électrocardiographiques.