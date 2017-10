L’enfant chéri du Parti libéral était de retour parmi les siens, mardi soir, pour célébrer le trentième anniversaire d’une victoire unique dans l’histoire politique du Nouveau-Brunswick.

La soirée électorale du 13 octobre 1987 est gravée dans les mémoires au Nouveau-Brunswick.

Ce soir-là, le Parti libéral et son chef, Frank McKenna, ont mis fin à 17 ans de règne progressiste-conservateur en remportant la totalité des 58 sièges en jeu. Un fait d’armes jamais vu auparavant et jamais répété depuis.

Trois décennies plus tard, l’ancien premier ministre devenu haut dirigeant de Bay Street s’est prêté à une séance de questions et réponses, mardi soir, devant 400 personnes réunies dans un hôtel de Fredericton pour un dîner de financement du Parti libéral.

L’ancien conseiller de M. McKenna alors qu’il était premier ministre, le député fédéral Steven MacKinnon, a joué le rôle de l’intervieweur.

Frank McKenna a commencé par raconter ce qui l’avait fait choisir le Parti libéral au début de sa carrière politique.

«Ce que j’aime du Parti libéral, c’est que nous sommes convaincus que le gouvernement est une force positive. J’aime que nous puissions être responsables sur le plan fiscal, nous pouvons être d’excellents gestionnaires, mais sans jamais laisser personne derrière», a-t-il dit.

M. McKenna a également abordé l’enchâssement de l’égalité des deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick dans la Charte canadienne des droits et libertés en 1993.

«Je pense qu’avec nos politiques linguistiques et les amendements constitutionnels, nous avons donné confiance aux Acadiens, dans leur coeur et dans leur esprit, afin qu’ils sentent qu’ils étaient protégés, que leur langue et leur culture étaient protégées. Je pense que nous avons donné confiance au Nouveau-Brunswick.»

Steven MacKinnon n’a pas manqué non plus d’interroger l’ancien premier ministre sur sa passion bien connue pour les autoroutes durant ses dix années au pouvoir.

«Une autoroute à quatre voies est un aspect essentiel d’une économie moderne. Nous devions aussi sauver des vies. Nous perdrions trop de nos citoyens sur ces (vieilles) routes», a-t-il dit, en racontant qu’à l’époque il envoyait souvent des nécrologies au premier ministre du pays, Brian Mulroney, pour le convaincre de financer la construction de meilleures routes dans la province.

MM. McKenna et MacKinnon ont également discuté des coulisses de l’adoption de l’Accord de libre-échange nord-américain, de l’environnement et des deux principaux défis auxquels font face les Provinces atlantiques selon l’ancien premier ministre; le déclin démographique et le vieillissement de la population.

Le premier ministre Gallant, était présent en compagnie des anciens premiers ministres Camille Thériault et Shawn Graham.

«Alors que j’apprenais à faire mes lacets à la garderie, Frank McKenna, avec son énergie et sa province, a soulevé la province», a raconté M. Gallant.

«Le gouvernement de Frank McKenna a changé notre province, notre parti et notre caucus.»

«Ils ont démontré qu’on peut faire croître l’économie d’une façon progressiste tout en étant responsable sur le plan fiscal», a confié M. Gallant.

La soirée était animée par deux anciens députés de Frank McKenna, Aldéa Landry et Greg Byrne. Une quinzaine d’autres députés de l’époque était également de la partie.