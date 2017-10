Discours du Trône: le cannabis et la taxe sur le carbone parmi les priorités

La légalisation du cannabis, la tarification du carbone et la sécurité du travail occuperont l’avant-plan durant la dernière session législative du gouvernement de Brian Gallant avant les élections.

La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Jocelyne Roy-Vienneau, a présenté les priorités du gouvernement provincial, mardi, à Fredericton, lors de lecture du discours du Trône.

Fredericton a confié avoir de «graves préoccupations» au sujet de la santé financière du fonds d’indemnisation des accidentés du travail.

«Votre gouvernement appuie les représentants du mouvement syndical qui contestent la décision de réduire la caisse des accidents à un niveau qui pourrait ne pas être soutenable», indique-t-on dans le discours du Trône.

La société de la Couronne responsable de gérer le fonds, Travail sécuritaire NB, a récemment décidé de réduire la capitalisation de la caisse afin d’éviter une nouvelle hausse dramatique des cotisations des employeurs.

«Au cours des dernières années, il a été permis que les taux chutent à un niveau trop faible, ce qui a entraîné la situation actuelle où une hausse massive des taux s’impose pour assurer la viabilité de la caisse.»

Environ 200 travailleurs ont manifesté devant l’Assemblée législative, mardi, pour signaler leur opposition à la baisse des cotisations des employeurs à la sécurité du travail.

«Travail sécuritaire NB a été créé pour les gens et non pour les profits», a déclaré le président du Syndicat canadien de la fonction publique, Daniel Légère.

«Le conseil d’administration de Travail sécuritaire NB sous-finance ce système créé d’abord pour protéger les travailleurs blessés et leurs familles.»

La vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick prépare un rapport sur le fonctionnement de Travail sécuritaire NB. Un groupe de travail créé par le gouvernement et composé de représentants des employeurs et des travailleurs se penche également sur le système de l’indemnisation des accidents du travail.

En point de presse avant la présentation du discours du Trône, le premier ministre Brian Gallant a indiqué vouloir atteindre le bon «équilibre» pour avoir une «main d’oeuvre forte et en sécurité.»

M. Gallant n’a pas indiqué comment il allait s’y prendre, mais a rappelé que son gouvernement avait amélioré le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises en plus d’avoir baissé les impôts de celle-ci. Une nouvelle baisse du taux d’imposition des petites entreprises est également prévue.

Après la lecture du discours du Trône, le directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Thomas Raffy, a cru bon de souligner que le fardeau fiscal des entreprises continue de croître dans la province.

«Il faut rappeler au premier ministre que nous avons besoin de plus d’aide pour nos entreprises. Les entreprises ont dû faire face à une hausse du salaire minimum. Dans le discours du Trône, on a parlé de la tarification du carbone qui arrive l’année prochaine. Les entreprises devront budgéter avec ça», a-t-il dit.

Brian Gallant a indiqué que son gouvernement n’a pas encore fait son choix sur le type de mécanisme de tarification du carbone.

Fredericton a promis dans le discours de «réduire au minimum les incidences sur les consommateurs» tout en demandant aux grandes industries «qu’elles réduisent leurs émissions ou paient leur juste part.»

L’argent recueilli grâce au prix sur le carbone permettra de créer un fonds pour faire des «investissements ciblés pour lutter contre les effets des changements climatiques.»

À l’approche de l’échéancier fixé par Ottawa, le chef du Parti vert, David Coon, espérait beaucoup plus de détails de la part du gouvernement.

«On devrait déjà avoir eu un débat public sur la question parce qu’il y a tellement de mauvaises façons de tarifer le carbone qui pourraient faire mal aux personnes et aux entreprises. Il y a plusieurs bonnes façons de le faire aussi, mais nous devons en discuter publiquement et (les libéraux) refusent de le faire. C’est frustrant et c’est dangereux.»

Le Nouveau-Brunswick doit adopter un mécanisme de tarification au plus tard en 2018 afin d’éviter de se faire imposer une taxe sur le carbone par le gouvernement fédéral.

La province doit également se préparer à la légalisation du cannabis dès le 1er juillet.

Fredericton a réitéré dans le discours du Trône son intention de déposer plusieurs mesures législatives afin d’«assurer la sécurité publique grâce à des règlements rigoureux sur la production, la distribution et la vente de cannabis».

La ministre des Finances, Cathy Rogers, doit dévoiler mercredi matin le modèle de vente au détail du cannabis à des fins récréatives choisi par le gouvernement.

Faisant écho aux rumeurs d’élections hâtives qu’a laissées courir le bureau du premier ministre le weekend dernier, le chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs, a qualifié le discours de tirade sans substance qui semblait avoir été préparé à la va-vite.

«Notre avenir économique repose seulement sur le cannabis. C’est ça notre but? C’est ça notre sauveur? Et une taxe sur le carbone. Encore plus de taxes», a résumé le leader du Parti progressiste-conservateur.

«Ça ressemble à un document qu’ils n’avaient pas l’intention de publier. C’est comme si (les rumeurs de) vendredi était un ballon d’essai (…), mais qu’ils n’ont pas eu la réaction qu’ils voulaient alors ils ont trouver autre chose.»

Parmi les autres sujets abordés dans le discours du Trône, Fredericton veut lancer au cours des prochains mois une nouvelle stratégie de croissance démographique afin «d’accroître la population active».

Fredericton s’est également engagé à poursuivre ses efforts dans le but «d’améliorer l’accès» aux soins de santé reproductive en région.

«Nous allons faire tout en notre possible pour nous assurer d’avoir des soins de santé dans toutes les régions de notre province et ça inclut la santé reproductive», a indiqué M. Gallant.

Exactement onze mois avant les élections provinciales, le Parti libéral a profité du discours du Trône pour envoyer quelques flèches aux progressistes-conservateurs sans les nommer directement.

Contrairement à «certaines personnes» qui auraient fait valoir que la province n’a pas les moyens d’investir dans ses infrastructures, le gouvernement à l’intention de continuer à faire «ces investissements indispensables», a-t-on indiqué.

Les libéraux s’en sont aussi pris «aux personnes qui veulent éviter d’affronter le défi que posent les changements climatiques» en promettant de favoriser «une croissance économique durable».

Le gouvernement n’a fait aucune mention dans le discours du scandale de l’impôt foncier et des moyens qu’il entend utiliser pour améliorer la fiabilité des évaluations foncières.

En point de presse, Brian Gallant a précisé qu’aucune nouvelle loi à cet égard ne serait déposée en chambre avant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale sur le sujet au plus tard le 30 novembre.