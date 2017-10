Des frissons garantis pour l’Halloween

Les monstres du Zombie Manor à Moncton promettent d’en effrayer plus d’un. - Archives

À l’approche de l’Halloween, les activités sont nombreuses dans les villes et villages du Nouveau-Brunswick. Pour des frissons garantis, voici une liste d’activités incontournables.

Samedi et dimanche, le Village historique acadien propose les Journées des frissons. De midi à 15h, les visiteurs et leur famille pourront découvrir un décor d’Halloween grandeur nature et participer à une collecte de bonbons bien spéciale.

Toujours dans la Péninsule acadienne, les sportifs peuvent participer à une course à obstacles de 5 km alors qu’ils seront pourchassés par une cinquantaine de zombies. En fin de soirée, une grande fête est organisée au Céliba dès 22h. Les zombies y sont invités. L’événement est planifié par Jorganise.

Plusieurs activités sont aussi organisées dans le Grand Moncton, dont une marche fantôme sur l’histoire de la municipalité qui apportera les participants dans les plus vieux cimetières de l’endroit les 29 et 30 octobre, dès 18h. Le départ se fait à la place Resurgo.

La populaire activité Boo au zoo est de retour sur la Côte magnétique. Les participants peuvent choisir les routes du zoo selon un facteur de «frayeur» indiqué par un chat. Un chat signifie que c’est une activité pour toute la famille et, à l’opposé, trois chats indiquent que vous allez probablement sortir en criant (plus d’info sur le site de la Ville de Moncton).

Toujours à Moncton, le Zombie Manor est de retour. L’entreprise qui propose une expérience terrifiante est déménagée sur la promenade Edinburgh où elle propose la visite d’une maison hantée de 10 000 pieds carrés aux effets spéciaux de qualité hollywoodienne. L’endroit est ouvert jusqu’au 5 novembre et n’est pas recommandé aux gens sensibles et à ceux qui souffrent de problèmes cardiaques ou respiratoires.

Le labyrinthe de maïs de Salisbury est de retour cette année. L’attraction qui attire les foules promet du plaisir pour tous les âges. Il y a le mini labyrinthe ou l’expérience complète qui peut prendre plus de 30 minutes à résoudre. Après cette bonne marche, les clients du marché Green Pig peuvent aussi aller «tirer» des zombies avec des balles de peinture.

Le parc national Fundy offre des randonnées guidées de nuit dès 19h le 28 octobre. Les gens doivent s’habiller chaudement et apporter une lampe de poche pour entendre des histoires du passé hanté du parc.

À Edmundston, une fête d’Halloween est prévue au resto-bar Le Deck, le samedi 28 octobre, dès 22h30. Il y a aura des prix pour le meilleur costume.

Le 26 octobre, une maison hantée est organisée à Beaubassin-Est. Les gens sont invités à l’édifice municipal de Grand-Barachois de 17h30 à 19h30.

À Fredericton, l’association qui représente les ingénieurs du Nouveau-Brunswick ont mis sur pied une maison hantée qui saura donner la frousse aux plus téméraires (www.hauntedtour.ca). Le rendez-vous est au 732, rue Charlotte de jeudi à dimanche.