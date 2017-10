Jackie Vautour passera un autre hiver sans électricité et sans eau courante

Des rénovations ont été apportées à la maison de Jackie Vautour, en 2015, à l’insu de Parcs Canada: un nouveau poêle, une nouvelle porte, de nouveaux planchers et de nouveaux murs avaient été installés. - Archives

Parcs Canada ne considérera pas la demande de l’avocat de Jackie Vautour visant à améliorer sa demeure dans Kouchibouguac. L’éternel rebelle pourrait être forcé à passer un autre hiver sans électricité et sans eau courante.

L’avocat de Jackie Vautour, Michael Swinwood, a envoyé en fin septembre une lettre aux avocats du ministère de la Justice du Canada demandant la permission d’améliorer la demeure de l’homme âgé de 88 ans et de son épouse, Yvone, âgée de 84 ans.

Dans la lettre, il souligne que le résident de Claire-Fontaine n’a pas d’eau courante, pas d’électricité et pas de chaleur. Il demande la permission d’effectuer des «améliorations modestes» au niveau de l’isolation et du chauffage afin de traverser l’hiver.

Le ministère de la Justice du Canada a transféré la lettre à Parcs Canada. Dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle, une porte-parole de l’agence laisse entendre qu’Ottawa ne reconnaîtra pas la demande de l’avocat de M. Vautour parce qu’elle n’a pas été acheminée par les canaux officiels.

Plutôt qu’être envoyé aux avocats du ministère de la Justice, la demande devait être formulée sur un document fourni par le surintendant du parc Kouchibouguac.

«Selon les modalités du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux, il y a un processus afin de traiter de telles demandes. Pour l’instant, Parcs Canada n’a reçu aucune demande qui soit conforme aux modalités du Règlement», a affirmé dans un courriel la porte-parole Roxanne Richard.

Me Swinwood est méfiant. Il craint qu’une telle demande déclenche un processus qui causera plus de tort que de bien à son client. Parcs Canada a toujours considéré l’habitation de M. Vautour au parc comme illégale et pourrait utiliser la demande officielle comme une nouvelle prémisse afin de l’évincer.

L’avocat est donc en période de réflexion afin de déterminer la meilleure façon de procéder.

«On a besoin d’y penser au niveau de la prochaine réponse. Je veux prendre ça lentement pour le moment.»

Entretemps, M. Vautour se prépare à traverser un autre hiver sans électricité et sans eau dans le parc Kouchibouguac.

Des efforts effectués au cours des dernières années pour améliorer la demeure de M. Vautour ont été voués à l’échec. En 2014, un groupe mené par le militant acadien Jean-Marie Nadeau avait trouvé une maison pour M. et Mme Vautour. Parcs Canada a cependant annoncé qu’elle n’approuverait pas l’installation de l’édifice.