Le litre de sans-plomb pourrait augmenter de 2 à 3 cents

Une autre hausse du prix à la pompe est prévue cette semaine au Nouveau-Brunswick. Le litre de sans-plomb devrait augmenter de 2 à 3 cents.

C’est ce que laissent prévoir des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX. L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit pour sa part une hausse de 2 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces maritimes.

Il s’agira d’une deuxième en autant de semaines. Le prix demeure tout de même plus bas qu’il l’a été au cours des dernières semaines, quand des ouragans dans le sud des États-Unis l’ont fait grimper à 125,5 cents le litre.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est 110,9 cents le litre.

Selon M. McTeague, la politique internationale est derrière la hausse.

«Les joueurs clés sur les marchés misent avec plus de confiance sur le pétrole, l’essence et le diesel à travers l’Amérique du Nord, ce qui causera des prix plus élevés d’ici la fin de la semaine. Une économie en croissance, plus d’exportations de pétrole, des tensions géopolitiques en Irak entourant des champs de pétrole kurdes et de l’incertitude en Corée et en Espagne vont pousser les prix vers le haut.»

Selon Gasbuddy, les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick, mardi après-midi, sont à Fredericton et Moncton, où des stations-service affichent des prix de 104,4 cents le litre ou moins. Les prix les plus élevés sont à Lavillette, Hartford, Saint-Jacques et Woodstock, où au moins une succursale vend l’essence à 110,4 cents le litre ou plus.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.