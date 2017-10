Meurtre de Stéphane Levesque: Jean-Yves Landry condamné à 5 ans de prison

Coupable d’homicide involontaire sur la personne de Stéphane Levesque, Jean-Yves Landry a été condamné, mardi, à une peine d’emprisonnement de cinq ans moins le temps purgé en détention préventive depuis son arrestation.

Autre journée chargée en émotion, mardi, au palais de justice de Campbellton alors que Jean-Yves Landry revenait devant la juge Lucie Lavigne afin de connaître les détails de sa sentence.

On se souviendra que l’individu de 43 ans de Campbellton devait subir le mois dernier un procès devant juge et jury sous des accusations de meurtre prémédité. Toutefois, avant le début du procès, celui-ci a consenti à reconnaître sa culpabilité à une accusation moindre d’homicide involontaire, une proposition tenant compte du degré d’implication de M. Landry dans ce crime.

Ces accusations sont liées, rappelons-le, au décès de Stéphane Levesque, 34 ans, survenu dans la nuit du 3 février 2016. Il avait alors été trouvé inconscient sur la rue Dover à Campbellton, victime d’une violente agression. Jean-Yves Landry et son fils, Yannick Landry, avaient été appréhendés deux jours plus tard et mis en état d’arrestation.

Bien que certains documents fassent toujours l’objet d’un avis de non-publication, afin de ne pas compromettre le procès à venir de Yannick Landry, plusieurs détails de ce qui a mené à ce tragique événement ont néanmoins été évoqués par la juge Lavigne lors de l’énoncé de la sentence. On a ainsi pu apprendre que l’incident résulte d’allégations d’une agression sexuelle provenant d’une des filles de M. Landry. Celle-ci croit avoir été droguée puis abusée par Stéphane Levesque lors d’une soirée festive quelques jours avant l’incident.

Confronté par Jean-Yves Landry, Stéphane Levesque aurait vivement démenti l’agression, ce qui n’a pas suffi à calmer ni le père ni le frère de la victime alléguée. Il aurait notamment été victime de menaces de mort. Ces menaces qui ont été entendues par des témoins et rapportées par M. Levesque à son agent de probation.

Ses craintes étaient visiblement fondées, car peu après minuit le 3 février 2016, Jean-Yves et Yannick Landry ont décidé de passer à l’acte et de se faire justice.

Accompagnés d’une troisième personne, Francis Lagacé-Mercier, ils ont pris la direction de la résidence de M. Levesque dans le but avoué de le passer à tabac. En route, ils sont tombés par hasard sur ce dernier alors qu’il marchait près de sa résidence. Yannick Landry serait sorti de l’automobile afin de le pourchasser à pied.

Une fois M. Lévesque maîtrisé, Francis Lagacé-Mercier aurait remis un bâton de baseball à Yannick Landry. À distance de la scène, Jean-Yves Landry aurait crié à son fils de ne surtout pas frapper l’individu à la tête, consigne qui n’a pas été suivie. Les blessures encourues par ces coups à la tête ont éventuellement causé un traumatisme crânien sévère. Transporté à l’hôpital, il n’a jamais repris connaissance et fut déclaré mort cérébral.

Sentence

Lors de l’audience sur la détermination de la peine de M. Landry, les avocats de la poursuite et de la défense ont soumis une proposition conjointe à la juge Lavigne, soit un terme d’incarcération de cinq ans moins le temps déjà purgé, soit 20,6 mois. Après le calcul applicable pour le temps purgé en détention préventive, cela porte donc la période totale de détention à 31 mois, ce qui signifie qu’il ne resterait plus que 29 mois à purger. La juge Lavigne a accepté cette proposition conjointe l’estimant à l’intérieur des paramètres pour les crimes similaires, précisant que M. Landry n’est pas celui qui a asséné les coups mortels à la victime.

«Il m’apparaît évident que M. Landry a perdu le contrôle après avoir pris connaissance de l’agression subie par sa fille», a indiqué la juge Lavigne, s’empressant d’ajouter que cela n’atténuait et ne justifiait en rien les gestes commis à l’endroit de M. Levesque.

Lors de son audience sur la détermination de la peine, l’accusé avait tenu à prendre la parole. S’adressant à la famille de M. Levesque, il avait dit regretter profondément son geste. Ces regrets, de l’aveu même de la juge, ont semblé sincères et ont joué en faveur de l’accusé, tout comme son plaidoyer de culpabilité. La juge estime d’ailleurs bonnes les chances de réhabilitation de l’accusée, et ce, en dépit de condamnations antérieures pour voie de fait grave ainsi et de trafic de stupéfiants.

En plus de sa peine d’emprisonnement, M. Landry devra fournir un échantillon d’ADN, ne pourra posséder d’arme pour une période de 10 ans De plus, il devra s’abstenir d’entrer en contact avec certains membres de la famille de la victime.

Réactions

Présente en grand nombre lors de la lecture de la sentence, la famille de M. Levesque est sortie visiblement très amère de la salle d’audience, elle qui souhaitait une peine carcérale longue et exemplaire.

Sachant la situation particulièrement délicate, la juge a tenu à s’adresser en personne aux membres de la famille en leur offrant ses plus profondes sympathies.

À sa sortie du tribunal, l’un des avocats de M. Landry, Me Luc Roy, s’est quant à lui dit satisfait de la décision de la juge.

«Dans les circonstances, le rôle de Jean-Yves Landry était secondaire, il n’était pas l’assaillant principal. À cet effet, on a toujours soutenu qu’une peine de cinq années moins le temps servi était suffisante. M. Landry sait qu’il a posé des gestes punissables par la loi et accepte sa responsabilité dans toute cette affaire», indique l’avocat.

Pour ce qui est du procès du fils de M. Landry pour meurtre au 1er degré, celui-ci est prévu devant juge et jury du 15 janvier au 2 février 2018.