Bilinguisme à la Cour suprême: le projet de loi pourrait mourir ce soir

Ça passe ou ça casse ce soir pour le projet de loi sur le bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada. Les néo-démocrates risquent de se casser les dents une fois de plus dans ce dossier longtemps porté par le député acadien Yvon Godin.

Déposé en 2015 par le député québécois François Choquette, le projet C-203 vise à modifier la Loi sur la Cour suprême pour assurer que les juges nommés au plus haut tribunal du pays comprennent les deux langues officielles sans l’aide d’un interprète.

Les députés fédéraux seront invités à voter sur ce projet en deuxième lecture, mercredi en début de soirée, à Ottawa. Mais alors que cette étape cruciale approche, rien n’est encore gagné d’avance.

Jeudi dernier lorsque la question a été débattue en chambre, les deux députés libéraux qui ont pris la parole ont dit être d’accord que les francophones et les anglophones doivent pouvoir accéder à la justice dans leur langue.

Ils ont cependant argumenté que l’approche du gouvernement Trudeau – soit de s’engager à ne nommer que des juges bilingues à la Cour suprême, mais sans pour autant inscrire cette condition dans la loi – est la bonne et que le projet C-203 n’est pas nécessaire.

Dans un reportage publié mercredi matin, le quotidien québécois Le Devoir rapporte que la majorité des députés libéraux vont voter contre le projet, mercredi soir. Ils seraient d’avis qu’une telle condition ne peut être imposée sans modification constitutionnelle.

Comme les libéraux détiennent présentement la majorité absolue en chambre et que l’on peut s’attendre à ce que la majorité des conservateurs votent eux aussi contre, l’initiative risque donc de tomber à l’eau une fois de plus.

François Choquette se croise les doigts

Le député néo-démocrate qui a pris le relais du Néo-Brunswickois Yvon Godin dans ce dossier en 2015 garde bon espoir de passer avec succès l’étape cruciale qu’est la deuxième lecture en chambre.

«Je suis très fébrile pour le vote de ce soir. Et je n’en ai aucune idée (si le projet va passer). J’espère que oui», dit-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, mercredi avant-midi.

Il dit croire que les membres du Comité des langues officielles sont en faveur du projet de loi et que ces députés ont tenté de convaincre leurs collègues d’appuyer C-203. «Donc, tout espoir est permis», dit-il.

Lorsque lui rappelle les propos de ses collègues à la Chambre des communes la semaine dernière, qui laissaient entendre que les libéraux et les conservateurs ne sont pas tout à fait derrière son projet, il dit qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

«Malgré tout ce qui a été entendu d’une manière publique, moi je sais qu’il y a des discussions en coulisses, importantes, pour influencer les deux caucus libéral et conservateur dans le sens d’appuyer le projet de loi. Je sais qu’il y a des gens qui militent présentement (au sein des deux caucus) en faveur du bilinguisme des juges à la Cour suprême.»

François Choquette dit espérer que les libéraux appuieront son initiative mercredi soir, en notant que leur parti s’était rangé derrière le défunt projet C-232 (identique au projet C-203) en 2010, alors que leur parti était dans l’opposition.

Ce projet était piloté à l’époque par le député néo-démocrate d’Acadie-Bathurst, Yvon Godin. Il avait été adopté en troisième lecture avant de mourir au feuilleton au Sénat.

«J’espère que les libéraux vont être conséquents. Ils ont déjà voté à trois reprises en faveur de ce projet de loi là. De dire qu’on a une politique (la politique des libéraux de ne nommer que des juges bilingues: NDLR), que c’est suffisant…non ce n’est pas suffisant. Il faut vraiment l’encadrer dans un projet de loi. On sait ce que c’est une politique, des fois on la suit, des fois on ne la suit pas, des fois il y a des exceptions.»

Il en aura le coeur net vers 18h30, heure de l’Atlantique, si tout se passe comme prévu. Si le projet C-203 est adopté en deuxième lecture, il devra ensuite être renvoyé en comité et par la suite être adopté en troisième lecture avant d’être envoyé au Sénat.