Bob Bissonnette: un vol à basse altitude et la vitesse ont causé l’accident mortel

Un vol à basse altitude et la vitesse ont causé l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à deux personnes, en septembre 2016, dans la rivière Restigouche, selon le rapport d’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) dévoilé mercredi.

Le pilote Frédérick Décostes ainsi que l’artiste et ex-hockeyeur québécois Roberto «Bob» Bisonnette, ont péri dans cet accident. Un troisième passager, l’homme d’affaires Michel Laplante, président de l’équipe de baseball les Capitales de Québec, a survécu et a été secouru par des témoins.

Dans sa conclusion, le BST soutient que la basse altitude et la vitesse à laquelle volait l’hélicoptère Bell 206B rendaient les lignes de transport d’électricité (non balisées) difficiles à voir et à éviter.

Selon l’enquête, il est probable que le pilote ne savait pas que des lignes de transport d’électricité – situaient à 17,6 mètres (58 pieds) au-dessus de l’eau – traversaient la rivière et qu’il ne les a pas vues avant de les percuter. À cet effet, on souligne que voler intentionnellement à basse altitude est risqué, en particulier sans la planification avant vol, et que cela peut mener à une collision avec des câbles ou d’autres obstacles.

Qu’à cela ne tienne, le BST a déterminé que les lignes de transport d’électricité qui traversaient la rivière Restigouche à Flatlands-île Long n’exigeaient pas pour autant de balisage ou d’éclairage.

On rapporte également avoir décelé dans un examen toxicologique post-mortem la présence de cannabis dans le corps du pilote sans toutefois conclure que celle-ci a affecté ses facultés.

L’hélicoptère Bell 206B avait décollé plus tôt en journée de l’aéroport de Charlo pour se rendre à l’aéroport de Rivière-du-Loup au Québec.

Roberto Bissonnette avait 35 ans lors du drame. Il avait joué dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, de 1998 à 2002, et dans le hockey senior à Caraquet, avant de lancer sa carrière de chanteur.

Faits établis quant aux causes et aux facteurs contributifs

L’hélicoptère volait à 58 pieds au-dessus de la rivière Restigouche.

La basse altitude et la vitesse de l’hélicoptère rendaient les obstacles, comme les câbles des lignes de transport d’électricité non balisées, difficiles à voir et à éviter.

Il est probable que le pilote ne savait pas que des lignes de transport d’électricité traversaient la rivière.

À cause des grands arbres situés de chaque côté de la rivière, le pilote aurait probablement eu de la difficulté à discerner les pylônes situés sur chaque rive, ce qui aurait pu l’alerter de la présence des câbles des lignes de transport d’électricité.

Le pilote n’a pas vu les câbles des lignes de transport d’électricité avant de les percuter.

Faits établis quant aux risques

Le vol à basse altitude est risqué, en particulier sans la planification et le vol de reconnaissance voulus. Il peut mener à une collision avec des câbles ou d’autres obstacles, ce qui augmente le risque de blessures ou de mort.

Si les pilotes ne profitent pas des possibilités de dormir entre les périodes de service, le risque de baisse du rendement dû à la fatigue augmente.

Les membres d’un équipage de conduite qui consomment des cannabinoïdes risquent de réduire leur rendement et leur aptitude à prendre des décisions, mettant en péril la sécurité du vol.

Lorsque la masse d’un aéronef dépasse la masse maximale au décollage certifiée, ses performances risquent d’être dégradées, ce qui pourrait compromettre la sécurité du vol.

Les normes actuelles de conception des radiobalises de repérage d’urgence n’imposent aucune contrainte en matière de résistance à l’impact du système d’antenne. Par conséquent, il y a un risque que l’intervention de services de recherche et de sauvetage pouvant sauver des vies soit retardée si l’antenne d’une radiobalise de repérage d’urgence est endommagée au cours d’un événement.

Autres faits établis