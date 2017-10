Église de Bouctouche: le projet d’énergie géothermique avance à grands pas

Le projet d’énergie géothermique pour sauver l’église de Bouctouche avance à bon train. Vingt-trois puits de 300 pieds ont été creusés, et le système pourrait être opérationnel en décembre si la campagne de financement reçoit assez de dons.

Située à l’intersection du boulevard Irving et de la rue Acadie, l’église Saint-Jean-Baptiste est au coeur de la municipalité de Kent depuis plus de 60 ans. Un groupe de paroissiens travaille afin de s’assurer que l’édifice continue d’avoir pignon sur rue à Bouctouche pour des décennies à venir.

Avec son clocher de 155 pieds (47 mètres) et son importante superficie, l’église catholique de Bouctouche doit faire face à une importante facture de chauffage à chaque année. En 2016, 50 000$ de son budget a été consacré au chauffage.

Les paroissiens ont donc décidé de suivre l’exemple d’une demi-douzaine d’autres églises de la grande région en installant un système de chauffage géothermique. Un tel système profite de la chaleur du sol en faisant circuler un liquide sous le niveau du gel. Le liquide est ensuite pompé à l’intérieur où la chaleur est transférée à un système de distribution à air. La paroisse estime que la géothermie lui permettra d’économiser 20 000$ par an.

Une campagne de financement de 1,2 million $ sur 5 ans a été lancée au printemps. Environ 100 000$ ont été ramassés et près de 200 000$ ont été promis en dons futurs.

«Les gens sont généreux, mais les coûts sont devenus astronomiques. Surtout le chauffage et l’assurance», explique Pierre Cormier, président des affaires économiques de la paroisse.

«Les gens donnent, mais ce n’est pas vite vite. On envoie des lettres à des anciens de la paroisse et on a de bonnes réponses. On va s’attaquer aux entreprises et aux groupes de la paroisse en espérant qu’ils vont nous appuyer. À ce jour on a un bon succès», explique Michel Nowlan, ancien grand chevalier des Chevaliers de Colomb de Bouctouche et un des organisateurs de la campagne de financement.

L’église Saint-Jean-Baptiste a pignon sur rue à Bouctouche. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Une série de tuyaux et de prises ont été installés au sous-sol de l’église de Bouctouche dans le cadre de son projet d’énergie géothermique. Une série de tuyaux et de prises ont été installés au sous-sol de l’église de Bouctouche dans le cadre de son projet d’énergie géothermique. Vingt-trois puits de 300 pieds ont été creusés au nord-est de l’église Saint-Jean-Baptiste de Bouctouche. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Michel Nowlan, ancien grand chevalier des Chevaliers de Colomb de Bouctouche, est l’un des organisateurs de la campagne de financement. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les fonds ont permis à la paroisse d’entamer le projet. Vingt-trois puits ont été creusés au nord-est de l’église et une série de tuyaux et de prises ont été installés dans une salle au sous-sol.

Les paroissiens espèrent que le système soit opérationnel en décembre, mais cela dépend du succès de la collecte de fonds. Avant qu’il puisse être lancé, ses puits devront être branchés à son système intérieur, des appareils numériques installés et son système de distribution à air aménagé.

Le projet est mené par la même entreprise qui a effectué les autres projets d’énergie géothermique dans la région, Creation Energy.

Le coût du système géothermique est évalué à 480 000$. La campagne de financement de 1,2 million $ doit aussi permettre d’améliorer les escaliers situés à l’extérieur de l’édifice, les portes, l’éclairage et le système audio.

Les dirigeants de la campagne de financement affirment qu’ils ont reçu une lettre de l’archevêque de Moncton assurant que les fonds amassés – jusqu’à un maximum de 1,5 million $ – seront entièrement investis dans la paroisse de Bouctouche.

La dernière campagne de financement majeur pour l’amélioration à l’église de Bouctouche remonte à une dizaine d’années. Une somme de 800 000$ avait été amassée et avait notamment permis de réparer le toit.