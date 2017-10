Un pyromane en cavale à Dieppe?

Un pyromane serait en cavale à Dieppe. Le service d’incendie de la ville a répondu, mardi soir, à un sixième appel du même genre dans les six dernières semaines.

Les pompiers ont éteint un feu de broussailles à l’arrière d’une entreprise dans le secteur industriel de Dieppe. Il a fallu 16 sapeurs pour venir à bout du brasier, qui a consumé deux acres de terre.

On a réussi à éteindre les flammes en soirée, mais la majeure partie du travail restait encore à faire. Les pompiers ont dû creuser pour s’assurer d’atteindre tous les points chauds qui auraient échappé aux boyaux d’arrosage.

Le chef de district du service d’incendie de Dieppe prend l’affaire au sérieux. Ces types d’incendie ne s’allument généralement pas tout seuls.

«C’est rare ce genre d’incident, mais d’en avoir six du même genre dans les six dernières semaines, il y a raison de s’inquiéter. On considère ces feux comme suspects.»

Les feux ont été allumés dans la même zone, soit près du chemin Gauvin, de la polyvalente Mathieu-Martin, et dans le secteur industriel.

Le détachement Codiac de la GRC a été mis au parfum de l’affaire, dit-il.

«C’est un gros risque pour la municipalité, pour les résidents. C’est près des maisons. On ne voudrait certainement pas qu’un incendie devienne hors de contrôle, rase des maisons et blesse des gens.»

Le chef de district demande l’aide de la population.

«C’est important de garder les yeux ouverts. Si vous voyez toute activité suspecte, ou vous avez de l’information qui nous aiderait à identifier les auteurs de ces incendies, contactez-nous. Ça pourrait sauver des vies.»

Toute personne ayant des informations pertinentes peut contacter le détachement Codiac de la GRC au 857-2400, ou Échec au crime, anonymement, au 1-800-222-TIPS (8477), ou le Service d’incendie de Dieppe au 877-7990.

Un autre incendie à Moncton

Un autre feu de broussailles a mobilisé les pompiers mardi soir, cette fois à Moncton.

Deux heures après que le feu ait été maîtrisé près du parc industriel de Dieppe, les flammes ont pris naissance en bordure de l’avenue Morton, près de l’Université de Moncton. Les pompiers en sont venus à bout rapidement; il n’a fallu qu’un seul camion de pompier, explique Brian Gaudet, chef de peloton.

L’homme croit qu’il pourrait s’agir d’un simple accident, mais ignore la cause de l’incendie.

«Tout ce que je peux dire, c’est que des informations que nous avons, rien ne nous indique que cet incendie et celui de Dieppe sont reliés.»