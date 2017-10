Bilinguisme à la Cour suprême: François Choquette ne compte pas baisser les bras

Le NPD s’est encore cassé les dents dans le dossier du bilinguisme à la Cour suprême du Canada, mercredi soir à la Chambre des communes. Le député québécois qui menait la charge promet de revenir à la charge.

Le projet de loi C-203 a été défait en deuxième lecture lorsque la majorité des libéraux et des conservateurs ont voté contre. Seuls 65 élus l’ont appuyé, tandis que 224 autres lui ont barré la route.

Ce projet visait à modifier la Loi sur la Cour suprême pour faire en sorte que tous les candidats choisis afin de siéger au plus haut tribunal du pays «comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète.»

Son parrain, le député québécois néo-démocrate François Choquette, ne cache pas sa déception. Avant lui, le député d’Acadie-Bathurst, Yvon Godin, s’y était pris à trois reprises, sans succès.

M. Choquette note que quelques députés libéraux sont allés à contre-courant de la plupart de leurs collègues et ont voté en faveur du projet C-203. Leur appui n’est pas passé inaperçu.

«Tous ceux qui se sont levés hier, les libéraux, pour voter pour ce projet de loi pour l’accès égal à la justice pour les deux communautés de langues officielles sont des gens qui sont très braves. Et puis qui sont allés avec leurs principes», dit-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Au Nouveau-Brunswick, un seul député a voté en faveur du projet, soit René Arseneault, de Madawaska – Restigouche. Les neuf autres – dont quatre députés francophones représentant de nombreux francophones– ont voté contre.

François Choquette dit ne pas comprendre la décision de ces derniers et croit que «c’est inacceptable».

Il compte maintenant prendre le temps de revoir sa stratégie. Il croit qu’il pourrait entre autres tenter de faire modifier la Loi sur les langues officielles pour que l’article 16(1) (qui porte sur la compréhension des langues par les juges) s’applique à la Cour suprême du Canada.

«Ce serait un bon début pour améliorer l’accès à la justice dans les deux langues. (…) C’est sûr et certain que je vais me battre très fort pour que ce soit adopté par les libéraux.»

Une question de principe pour René Arseneault

Si le député de Madawaska–Restigouche a choisi d’appuyer le projet de loi C-203, mercredi soir – un vote au cours duquel la discipline de parti n’était pas imposée par le whip, précise-t-il–, c’est par principe.

«La personne que je suis, du milieu d’où je viens, etc. fait en sorte que c’était impossible que je vote contre ça sur la base du principe… sachant très bien que ce n’était pas la façon la plus adroite pour mon collègue François Choquette – du NPD– de l’avoir fait», dit-il en entrevue téléphonique.

Le hic, c’est que l’approche de son collègue du NPD, soit de modifier la Loi sur la Cour suprême, était perçue par certains experts et par de nombreux libéraux plus “frileux” comme nécessitant un amendement constitutionnel.

René Arseneault explique que même s’il croit que le projet C-203 aurait tenu la route sans mettre le pied dans le bourbier des pourparlers constitutionnels avec les provinces, d’autres options plus simples demeurent sur la table.

«Moi, je préconise de modifier simplement l’article 16 de la Loi sur les langues officielles pour faire abstraction des mots “autres que la Cour suprême”.»

Il dit qu’il demeure confiant en son gouvernement et affirme que le Parti libéral continue de croire en l’importance du bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada. Selon lui, il n’y a pas à craindre.

«Je peux comprendre qu’on ne voulait pas partir dans une possible guerre constitutionnelle. (…) Il faut souligner que le premier ministre, pour lui, c’est réglé cette affaire-là. Tant qu’il va être là, tous les candidats qui seront nommés à la Cour suprême du Canada devront avoir parmi leurs critères celui d’être bilingue. Point final.»