Blaine Higgs est fier de sa carrière chez Irving Oil

Le chef du Parti progressiste-conservateur défend son bilan et sa carrière chez Irving Oil en réaction à la campagne publicitaire négative lancée par le Parti libéral.

Blaine Higgs a consacré une bonne partie de sa réponse au discours du Trône à répondre aux attaques des libéraux, jeudi, à l’Assemblée législative.

«J’ai eu la chance de travailler pour une entreprise qui appartient à des Néo-Brunswickois. J’ai fait ma carrière là-bas et j’en suis fier», a-t-il dit au sujet de sa vie professionnelle au sein de la branche pétrolière de l’empire Irving à Saint-Jean.

Le Parti libéral a lancé plus tôt ce mois-ci une page web (paspourvous.ca) et une vidéo pour jeter de l’ombre sur le chef de l’opposition officielle et ancien ministre des Finances du gouvernement de David Alward.

Les libéraux y accusent le député de Quispamsis d’avoir fait carrière dans de «grandes entreprises» et d’être en faveur des baisses d’impôts pour celles-ci et pour les citoyens des plus riches au détriment des services publics comme la santé et l’éducation.

«Quand j’ai trouvé un emploi d’ingénieur au Nouveau-Brunswick, j’ai pu vivre ici, travailler ici avec les gens que j’aime et vivre chaque jour dans la communauté que j’aime. Ç’a été une véritable bénédiction que je souhaite à chaque Néo-Brunswickois», a-t-il raconté.

«J’ai pu vivre le rêve néo-brunswickois. Trop de gens voient ce rêve leur échapper. Ceux qui n’ont pas d’emploi perdent espoir.»

Dans la vidéo de 15 secondes du Parti libéral, on entend la narratrice dire: «vous ne comptez pas pour Blaine Higgs» alors qu’à l’écran apparaissent les messages «Blaine Higgs mise sur les grandes entreprises» et «#paspourvous».

Le chef de l’opposition officielle est d’avis que son expérience de cadre chez Irving Oil fait de lui un meilleur candidat que le premier ministre Brian Gallant pour diriger la province.

«Contrairement à la situation actuelle, j’ai eu une carrière et j’ai beaucoup appris. J’ai voyagé partout dans le monde et j’ai rencontré des gens», a souligné M. Higgs.

«J’ai négocié des ententes qui avaient du sens pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Je veux avoir la chance de négocier des ententes qui ont du sens pour la province du Nouveau-Brunswick.»

Blaine Higgs a rappelé que malgré leur aversion apparente pour les «grandes entreprises», les libéraux n’avaient pas hésité à confier le Programme extra-mural à Medavie ou à promettre des millions de dollars à la Banque TD en échange de l’ouverture d’un centre d’appel.

«En passant, pour la plupart des gens, la Banque TD est une grande entreprise», s’est-il moqué.

Au sujet du discours du Trône, le leader conservateur a indiqué qu’à son avis le gouvernement n’avait rien d’autre à proposer sauf «produire du cannabis et taxer les gens davantage avec une taxe sur le carbone.»

Interrogé sur le discours de Blaine Higgs à la sortie de la chambre, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, a accusé le chef de l’opposition de parler «des deux côtés de la bouche» puisqu’il déplore les attaques à son endroit tout en se livrant au même genre de critiques contre le gouvernement.