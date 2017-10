Un entrepreneur de Bathurst versera 25 000 $ à la SPCA locale

Un entrepreneur de Bathurst va verser 25 000 $, échelonnés sur cinq ans, à la SPCA de Bathurst. C’est une façon pour lui d’attirer l’attention sur cet organisme, puisqu’il considère que le refuge pour animaux et ceux qui s’y dévouent ne sont pas assez reconnus.

Richard Saulnier est le propriétaire de la compagnie North Shore Welding Supply, située dans le secteur est de Bathurst.

Il va remettre un chèque de 5000$, pendant cinq ans, au refuge pour animaux.

«Bien sûr, c’est pour aider les animaux, grâce à la SPCA qui en prend soin. Mais aussi, le refuge n’a pas beaucoup de visibilité et North Shore Welding fait ceci pour qu’ils grossissent leurs revenus du secteur privé. Les collectes de fonds sont tout le temps pour le cancer, la Fondation de l’hôpital, la Fondation Rêves d’enfants. Tant mieux, j’apprécie cela, mais il faut penser que mes taxes, les taxes des contribuables, servent déjà à financer la santé. Pourquoi faut-il que je contribue davantage?», soulève M. Saulnier.

«Nous tenons à démontrer à quel point le service est important dans la région Chaleur», dit celui qui possède deux chiens et trois chats.

Les besoins financiers sont grands à la SPCA de Bathurst et les dons représentent environ un tiers de leurs revenus, soit environ 30 000 $ annuellement.

«Ce n’est pas la première fois que les Saulnier nous aident. Ils ont vraiment un esprit de communauté. Leur don est très apprécié parce que les dépenses du refuge sont très élevées. C’est plus que 270 000$ par année, en comptant les salaires, les médicaments et repas pour les animaux, l’eau, l’électricité, les assurances, les autos, l’entretien. Nous payons exactement la même chose qu’une entreprise privée, sauf que nous ne faisons pas de profits», indique Janet Doucet, la présidente.

La SPCA offre un service 24h par jour dans les limites de la municipalité de Bathurst.

«À peu près un tiers de nos revenus provient de la Ville de Bathurst avec le contrat pour le contrôle des chiens. La municipalité nous a fourni des autos, ce qui est un bon coup de main. Nous sommes la seule charité au monde, pour la protection des animaux, sans argent du gouvernement. Nous n’avons pas la reconnaissance publique pour la quantité de travail que nous faisons», confie-t-elle.

La conjointe de Richard Saulnier et collaboratrice lance le défi aux entreprises dans le même domaine d’activités que North Shore Welding – propane et gaz industriel, équipements de sécurité et de soudure – d’en faire autant.

«Nos concurrents sont les bienvenus à égaler notre contribution. C’est une belle occasion de donner», a invité Marilyn Gallagher-Saulnier.

La SPCA Bathurst,qui se trouve dans le parc industriel, compte huit employés et une douzaine de bénévoles. Depuis le début de l’année jusqu’à la fin septembre, ils ont accueilli 110 chiens et 152 chats.