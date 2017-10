Éteindre un feu dans une prison: pas une mince tâche

Les pompiers ont fait face à plusieurs défis au moment d’éteindre l’incendie qui a causé d’importants dommages au Centre correctionnel du Sud-Est à Shediac, mercredi.

Le Service d’incendie de Shediac a reçu l’appel peu après 14h30. À leur arrivée, l’établissement correctionnel situé aux abords de l’autoroute 14, tout juste avant la sortie menant à la plage Parlee, brûlait.

L’équipe du capitaine Julien Boudreau est habituée d’éteindre des feux de maison, mais lorsqu’il s’agit d’une prison, il faut un tout autre plan d’attaque.

«Ç’a causé des défis. La première chose, c’était la hauteur de l’édifice. C’est un immeuble à trois étages. L’incendie était au deuxième et au troisième étage. On a été obligé d’accéder à ces étages. En plus de ça, on avait des problèmes d’accessibilité parce que c’est un édifice qui est très sécurisé. Il y eu des défis, mais nous avons été capables de maîtriser l’incendie rapidement», a confié Boudreau.

Une quarantaine de pompiers ont répondu à l’appel. Des collègues de Dieppe et de Haute-Aboujagane ont prêté main-forte à leurs collègues de Shediac. Il leur aura fallu de 15 à 20 minutes pour maîtriser le gros de l’incendie et une autre heure de travail acharné pour éteindre le reste. Pendant ce temps, le personnel du centre correctionnel a évacué les détenus. L’endroit peut accueillir 180 contrevenants, au maximum de sa capacité.

«Le service correctionnel a fait un très bon travail. Nous, on pouvait confronter l’incendie pendant qu’eux ils faisaient leur boulot en sortant les prisonniers et en les plaçant dans une zone sécuritaire à l’extérieur. Pour nous, ç’a très bien été et ça semble le cas pour eux aussi», a souligné le capitaine Boudreau.

Le Centre correctionnel du Sud-est à Shediac. – Archives L’intérieur du Centre correctionnel du Sud-Est. – Archives Une cellule dans le Centre correctionnel du Sud-est à Shediac. – Archives

Le Centre correctionnel du Sud-Est est un édifice de 60 000 pieds carrés. Les pompiers de Shediac s’étaient préparés pour faire face à l’éventualité d’un incendie à cet endroit.

«On s’était rendu sur les lieux à plusieurs reprises en 2012, avant l’ouverture, puis on a fait de la planification en cas d’urgence. Tout ça nous a aidés à nous déplacer à l’intérieur et à rapidement nous occuper du feu».

Malgré l’intervention rapide des pompiers, les dommages sont importants et les détenus ne pourront y retourner avant plusieurs mois.

D’ici là, les contrevenants ont été transférés dans un autre établissement, dont le lieu n’a pas été dévoilé. Personne n’a été blessé lors de l’incident.