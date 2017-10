Le Nouveau-Brunswick n’est pas à l’abri de l’espionnage chinois

En février 2007, le ministre de l'Éducation de l'époque, Kelly Lamrock et Shi Shuyun, conseiller aux activités éducatives de l'ambassade de la République populaire de Chine au Canada, avaient signé un partenariat. - Archives

Le Nouveau-Brunswick n’est pas à l’abri de l’espionnage international, croit Michel Juneau-Katsuya, ancien cadre et agent de renseignements pour le contre-espionnage et l’antiterrorisme au sein du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS).

L’ancien directeur du bureau d’analyse stratégique de l’Asie-Pacifique pour le SCRS était récemment de passage dans la Péninsule acadienne, où il a commencé sa carrière dans la GRC à la fin des années 1970, pour rencontrer des étudiants de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.

«Le Nouveau-Brunswick à l’heure actuelle est ciblé, particulièrement par la Chine, parce que la province tente d’investir dans l’innovation», explique-t-il.

La province a notamment mis sur pied la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick en 2002, grâce à un investissement gouvernemental de 30 millions$.

Quelques années plus tard, en 2007, l’Institut Confucius s’est installé à Moncton. Ce n’est pas un hasard, indique M. Juneau-Katsuya. Officiellement, cet organisme créé par le gouvernement chinois en 2004 a pour objectif de promouvoir la langue mandarine et la culture chinoise dans le monde entier.

En réalité, il est plutôt de l’avis que les services de renseignement chinois se servent des Instituts Confucius pour diffuser de la propagande officielle du Parti communiste chinois et faire de l’espionnage dans les pays où ils sont présents.

Plusieurs universités au Canada, dont l’Université de Sherbrooke et l’université McMaster à Hamilton, et d’autres ailleurs dans le monde ont coupé les liens avec les Instituts Confucius en raison de ces soupçons.

«Ce qu’il faut comprendre c’est que l’Institut Confucius est un cheval de Troie en matière d’espionnage. Les représentants sont là pour identifier des professeurs, des étudiants, des gens qui travaillent dans le domaine du privé et ainsi de suite qui vont éventuellement être ciblés par les services de renseignement chinois. Le Nouveau-Brunswick n’est pas immunisé contre l’espionnage à l’échelle internationale. C’est peut-être une des grandes leçons qu’il faut comprendre.»

Pour stimuler son économie et diversifier les sources d’investissement, le Nouveau-Brunswick a organisé de nombreuses missions commerciales en Chine au cours des dernières années. Bien que ces échanges commerciaux permettent souvent aux entreprises de la province de développer de nouveaux marchés et créer des emplois, il faut tout de même rester aux aguets.

«Je vais utiliser l’expression que Pierre Trudeau utilisait lorsqu’il parlait des États-Unis. Quand t’es une souris et tu vas au lit avec un éléphant, tu vas garder les yeux ouverts toute la nuit. C’est à peu près la même chose pour le Canada qui travaille avec la Chine. Il ne faut pas sous-estimer ou négliger certaines intentions ou façons de procéder. La Chine n’a aucune difficulté à voler de la propriété intellectuelle et de s’en servir pour devenir de la compétition directe.»

Le vol de la propriété intellectuel coûte très cher à l’économique Canada. Selon certaines estimations, il coûte jusqu’à 120 milliards $ en retombées économiques par année. D’ailleurs, ceux qui se font prendre en flagrant délit risquent de faire face à très peu de conséquences.

«Les lois qui permettraient de sévir des gens pris avec la main dans le sac sont quasi inexistantes. C’est très problématique. L’autre problème c’est le manque d’initiative de la part des gouvernements d’avertir les entrepreneurs et centres académiques à ce risque.»

La province se défend

Malgré les critiques de Michel Juneau-Katsuya – et de plusieurs autres spécialistes-, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pleinement l’intention de poursuivre son partenariat avec l’Institut Confucius.

«L’éducation publique au Nouveau-Brunswick encourage tous les apprenants à apprécier la diversité en les exposent à d’autres langues et cultures. Pour cette raison, le partenariat avec l’Institut Confucius offre des possibilités d’apprentissage enrichissantes aux élèves du Nouveau-Brunswick dans leurs classes, sous la supervision d’enseignants et d’administrateurs certifiés du Nouveau-Brunswick», répond Danielle Elliot, porte-parole au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

«Avant que les enseignants chinois participent aux activités en classe au Nouveau-Brunswick, il est clair qu’ils ne sont pas autorisés à distribuer des matériels politique ou gouvernemental d’aucune sorte. Les enseignants chinois dans les écoles du Nouveau-Brunswick enseignent sous la supervision d’enseignants du Nouveau-Brunswick. »

La montée de l’extrême-droite inquiète

Bien qu’il suscite de l’inquiétude un peu partout, le groupe armé État islamique est loin d’être la menace la plus préoccupante pour le Canada, dit Michel Juneau-Katsuya. Les Canadiens devraient plutôt s’inquiéter de la montée de l’extrême droite au pays.

«Daech (acronyme arabe de l’État islamique) est une idéologie qui est trop loin de nous. Elle est trop radicale, violente et étrange. Le groupe va mourir de sa belle mort éventuellement, mais la droite peut imprégner les gens avec des impressions racistes et ségrégationnistes pendant longtemps.»

Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, l’influence de l’extrême droite ou de la droite alternative se fait sentir au Canada, observe M.Juneau-Katsuya.

«C’est une idéologie qui peut s’imprégner dans la pensée populaire. Elle tire profit de l’insécurité, la peur de l’autre et elle divise la société entre ‘eux’ et ‘nous’. Une partie de la société est ostracisée à cause d’un discours basé sur de faux faits. Quand cette idéologie s’installe, ça prend des années pour corriger la situation.»

Bien que le Canada n’est pas à l’abri de gestes violents graves motivés par différentes idéologies, l’attentat terroriste survenu dans une mosquée à Québec en janvier 2017 est un signe que l’extrême droite est prête à agir pour diffuser son idéologie. Le présumé tueur, Alexandre Bissonnette, est accusé de six meurtres et de cinq tentatives de meurtre. Selon un article du journal La Presse, il «craignait et détestait» les musulmans.

«Tout cela commence à se traduire par une montée d’incidents à caractère criminel, que ce soit du vandalisme, des discours racistes, des attaques contre la personne ou le plus grave qu’on a vus, l’attentat terroriste contre la mosquée de Québec qui a été généré par des idées de l’extrême droite.»