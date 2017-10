Une première coopérative étudiante voit le jour au N.-B.

Une petite page de l’histoire du milieu coopératif du Nouveau-Brunswick vient d’être tournée avec la création, il y a quelques jours, de la Coopérative collégiale du Nord-Ouest.

Avec l’aide de la Coopérative de développement régional Acadie (CDR-Acadie), le comité provisoire a réussi à incorporer et à mettre sur pied la coopérative, une première du genre à voir le jour dans la province.

Une récente assemblée constitutive tenue au CCNB d’Edmundston a permis l’élection d’un premier conseil d’administration, formé de quatre membres étudiants et de trois membres de soutien.

Outre le président Martin Savoie, celui-ci est composé de Kristine Michaud, de Maygan Collin, de Cynthia Couturier, d’Amy Pelletier, de Jean-Yves Francoeur et d’Isabelle Laplante.

«Les gens de la communauté pourront contracter les étudiants pour de l’emploi et les étudiants ayant des projets entrepreneuriaux vont pouvoir faire appel à la coopérative pour les réaliser», explique Elaine Roussel, qui est chargée de projets à la CDR-Acadie.

À titre d’exemple, un jeune entrepreneur pourrait ainsi offrir des services d’entretien paysager et d’horticulture, de peinture intérieure ou encore de traiteur.

Le mandat que s’est donné la Coopérative collégiale du Nord-Ouest s’articule autour de quatre volets précis. Le premier étant de favoriser la participation active et la promotion de la philosophie coopérative de toute la communauté collégiale.

En plus de promouvoir l’épanouissement des étudiants en offrant un apprentissage et la possibilité d’acquérir des expériences de travail, la coopérative espère également contribuer au mieux-être économique et social de ses membres en développant l’accès aux biens et aux services.

Enfin, elle espère pouvoir fournir du travail à ses étudiants membres tout en leur procurant une expérience entrepreneuriale.

Une campagne de recrutement de membres vient d’être lancée. En plus de la communauté collégiale, cette campagne vise d’éventuels membres individuels de la communauté et de la communauté d’affaires qui sont invités à manifester leur appui à l’endroit de la nouvelle coopérative.