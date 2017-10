Sept espèces de poisson seraient menacées dans le golfe

Un organisme de protection des océans avance que 22 stocks de poisson sont en état critique en Atlantique, dont sept dans le golfe du Saint-Laurent. Dans un rapport, Oceana Canada affirme que seulement le tiers des espèces pêchées au pays sont en bonne santé, et qu’au moins 13% sont en péril.

Selon l’organisme, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) considère que 19 des 159 espèces surveillées sont en état critique au pays. En utilisant les mêmes sources de données, les chercheurs de l’organisme ont conclu qu’il y en a plutôt 26.

Dans le golfe du Saint-Laurent, sept espèces font partie de la liste d’Oceana Canada. L’organisme considère en état critique le hareng de l’Atlantique, la limande à queue jaune, la raie tachetée, la merluche blanche, la plie canadienne, la morue franche et la plie grise.

De ces espèces, aucun n’a un statut devant la Loi sur les espèces en péril. Deux d’entre eux, la merluche blanche et la plie canadienne, sont considérées comme menacées par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada. Deux autres, soit la morue franche et la raie tachetée, sont en voie de disparition.

Plus important, du point de vue d’Oceana Canada, aucun ne fait l’objet d’un plan de rétablissement.

«D’ici 10 ans, plusieurs espèces de poisson canadiennes pourraient être prospères et croissantes, ce qui renforcerait l’économie, supporterait les communautés côtières et permettrait de nourrir la population mondiale croissante. Le MPO a identifié les étapes nécessaires pour rétablir les stocks canadiens en péril. Il doit maintenant passer à l’action», affirme Josh Laughren, directeur général d’Oceana Canada.

Le MPO a reçu le rapport d’Oceana Canada et étudie ses recommandations. Le porte-parole Vance Chow souligne qu’«assurer la protection des écosystèmes océaniques du Canada est une priorité pour Pêches et Océans Canada». Ottawa a notamment investi 197 millions $ dans la science des océans et des eaux douces afin d’améliorer sa capacité à prendre des décisions éclairées sur les pêches.

Dix-neuf espèces prioritaires ont été identifiées pour l’élaboration d’un plan de rétablissement. L’échéancier dépend des conditions environnementales et le déroulement des consultations avec divers intervenants, selon M. Chow.

Oceana Canada applaudit le ministère pour ses engagements. Il lui demande cependant de profiter au maximum de sa révision de la Loi sur les pêches, une «occasion rare d’engager le Canada sur l’abondance dans ses océans».

L’organisme suggère au MPO de s’inspirer du modèle américain, où une loi impose au gouvernement de rétablir les stocks en déclin. Le rétablissement est devenu obligatoire il y a 20 ans aux États-Unis, ce qui a mené au rétablissement de 43 espèces. Les revenus de la pêche auraient grimpé de 50% comparativement à l’époque de la surpêche.

Selon Oceana Canada, la biomasse dans les eaux canadiennes a diminué de 52% depuis 1970.

Stocks en état critique dans le golfe du Saint-Laurent selon Oceana Canada

Hareng de l’Atlantique

Limande à queue jaune

Raie tachetée

Merluche blanche

Plie canadienne

Morue franche

Plie grise