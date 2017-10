Shippagan: 225 000$ pour un nouvel observatoire astronomique

Un nouvel observatoire astronomique pourrait bientôt voir le jour dans la Péninsule acadienne. Un projet de 225 000$ est en cours de développement à l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS).

L’établissement postsecondaire envisage de construire un observatoire sur une plateforme sécuritaire et facile d’accès sur le toit du pavillon Irène-Léger. Il doit aussi comprendre une coupole résistante au climat et bien entendu, un télescope moderne à la fine pointe de la technologie. Il s’agirait du seul lieu du genre dans le nord de la province.

«Dans le nord du Nouveau-Brunswick comme tel, il n’y a pas de coupole avec un télescope à l’intérieur», dit Pierre Ferguson, l’un des instigateurs du projet et professeur de mathématique à l’UMCS.

La démarche en cours à Shippagan est en branle depuis plusieurs années. Des amateurs d’astronomie de la Péninsule acadienne ont déjà tenté d’avoir un télescope sur le toit de l’UMCS durant les années 1990, mais le projet n’a jamais abouti, explique-t-il.

«On a repris le projet en main. On parle tellement de la science dans les écoles et ailleurs qu’on s’est dit qu’il nous faut ça dans le nord de la province.»

En plus d’être utilisé dans le cadre de certains cours universitaires, il est prévu que des séances d’observation soient offertes au grand public.

«Il y aura probablement une séance par mois où on invitera la communauté. Selon le temps de l’année, on n’observe pas toujours la même chose dans le ciel. Les anneaux de Saturne par exemple, sont plus visibles en hiver.»

Pierre Ferguson conserve de bons souvenirs du temps où il assistait parfois à des soirées d’observation à l’Université de Moncton dans le cadre de ses études en physique. L’Université de Moncton a son propre observatoire depuis 1998.

«Quand tu commences à observer les étoiles, les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne et d’autres galaxies, tu commences à te rendre compte qu’on est minuscule dans l’univers.»

Le coût de l’initiative est évalué à 225 000$.

Pierre Ferguson estime que le comité responsable du dossier parviendra à trouver les fonds nécessaires, notamment grâce à la campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton.