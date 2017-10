Le Centre Jean-Daigle accueille ses premiers visiteurs

Même si la cérémonie d’ouverture du Centre Jean-Daigle n’est prévue que dans une douzaine de jours, l’amphithéâtre communautaire d’Edmundston a déjà commencé à recevoir ses premiers visiteurs.

Bon nombre de donateurs et de bénévoles impliqués dans la construction du centre ont eu la possibilité d’avoir un avant-goût de l’endroit vendredi soir dans le cadre d’une soirée de reconnaissance qui leur était destinée.

De fait, pas moins de 500 personnes ont répondu favorablement à l’invitation et ont eu droit à cet aperçu hâtif du bâtiment qui semble déjà faire l’unanimité.

«Ça démontre à quel point les gens ont à coeur l’amphithéâtre. Ces gens-là ont mis des ressources pour aider à la réalisation de ce projet, la moindre des choses c’était de leur dire vous allez être les premières personnes à franchir les portes de l’édifice pour l’apprécier», a raconté Cyrille Simard, le maire d’Edmundston.

Le président de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston, Luc Michaud, est l’un de ceux qui ont contribué financièrement à la construction de l’amphithéâtre communautaire érigé au coût de 21 millions de dollars.

«Tout le monde semble être ici, ce que je vois est beau et impressionnant».

La députée de la circonscription de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, a également fait l’éloge de l’amphithéâtre communautaire.

«Ce bel amphithéâtre est un environnement idéal pour les arts et la culture, pour toutes les familles», a-t-elle raconté devant les invités du Centre Jean-Daigle.

Après le dévoilement du mur de reconnaissance des donateurs, les invités ont eu l’occasion d’obtenir une visite guidée des lieux.

Après un an de travaux sur le site, le consortium Ronam Lainco a remis formellement mercredi les clés du bâtiment au maire d’Edmundston Cyrille Simard.

Ces travaux ont été réalisés dans le plus grand respect du budget et de l’échéancier initialement prévu.

Les activités au Centre Jean-Daigle se poursuivront sans relâche ce samedi avec la présentation de visites guidées pour les gens qui ont acheté des sièges dans le cadre de la campagne de financement.

Plus tard en soirée, le Blizzard d’Edmundston disputera une première rencontre dans le nouvel amphithéâtre à l’occasion de la visite des Western Capitals de Summerside. Les deux mêmes équipes en viendront aux prises dimanche à 15h.

L’occasion sera belle pour la troupe de Ryan Salvis d’accroître son avance sur Summerside en tête de la division nord de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Les curieux qui désirent visiter le Centre Jean-Daigle pourront également profiter de journées portes ouvertes et de visites guidées de l’endroit qui se tiendront le 3 et 4 novembre.

Rappelons aussi que trois soirées de festivités se dérouleront prochainement afin de souligner l’ouverture du Centre Jean-Daigle.

Pour l’occasion, des spectacles mettant en vedette Grégory Charles, Lise LeBlanc, An Acoustic Sin, Sam Roberts Band, Travis Cormier, Marie-Mai et plusieurs autres auront lieu les 9, 10 et 11 novembre.

Plusieurs milliers de billets ont d’ailleurs déjà trouvé preneur.