«De plus en plus» de rats à Moncton

Les villes de Saint-Jean et de Moncton se sont hissées dans le top 5 d’un palmarès peu enviable. Elles viennent respectivement aux 3e et 4e rang des municipalités de l’Atlantique où l’on trouve le plus de rats et de souris.

St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, mérite la palme de ce classement élaboré par Orkin Canada, une entreprise qui se spécialise dans l’extermination de rongeurs et d’insectes indésirables. Halifax vient en deuxième position.

«Dans les villes portuaires comme Saint-Jean, St. John’s et Halifax, les rongeurs arrivent par bateau. Une fois le bateau amarré, ils se propagent dans chaque coin de la ville. C’est pour ça que c’est plus commun dans ces endroits. Il y aussi beaucoup de rats qui se promènent dans les égouts. Quand il y a beaucoup de construction de rue, comme ici à Moncton, ils peuvent sortir de partout», explique Maurice Bourque, exterminateur chez Orkin, qui compte plus de 35 années d’expérience.

Des inondations peuvent aussi pousser les rongeurs à fuir les égouts et à se réfugier dans les maisons ou les immeubles commerciaux avoisinants, ce qui s’est produit à plusieurs reprises dans le Grand Moncton au cours des dernières années.

Brian Soeler, d’Impact Pest Control, tout comme son collègue d’Orkin, a remarqué une croissance de la population de rongeurs nuisibles dans la région au cours des derniers mois.

«Il y en a de plus en plus, on les voit plus et on en entend plus parler. Les gens qui en ont chez eux, ils en ont plus», a confié M. Soeler à l’Acadie Nouvelle.

Les températures plus élevées que les normales cet automne ont pu contribuer au problème, mais la façon dont les gens entretiennent leur maison et leur terrain peut également contribuer à créer un environnement propice à la présence de rats.

«Il fait plus chaud que d’habitude. Il y a aussi des gens qui ont du compost à l’arrière de la maison, ce qui peut attirer des rongeurs. Certains n’entretiennent pas leur maison. Ils laissent des vidanges trainer», a mentionné M. Bourque.

Les rats et les souris sont deux bêtes différentes et plusieurs facteurs entrent en ligne de compte lorsque vient le temps de se reproduire et de s’installer dans un endroit. Il faut, en somme, éliminer tout ce qui peut les attirer.

«Il y a des différences entre les rats et les souris. Les rats ont besoin d’eau fraîche et ils aiment bien les vidanges. Tandis que les souris se nourrissent principalement d’insectes et de graines. Bien contrôler les vidanges aide beaucoup à empêcher les rats de venir chez vous», a indiqué M. Soeler.

La stratégie est simple: il faut ramasser les débris autour de la maison pour éviter que des souris ou des rats s’y installent. Il peut s’agir d’amoncellement de branches, d’un cabanon sous lequel les rongeurs peuvent s’installer ou une pile de bois sous la galerie.

«Le rat ne va pas aller dans le milieu du gazon et se dire qu’il est bien là parce qu’il a sa nourriture et son eau. Il lui faut une maison. Si tout le monde nettoie, on peut s’en débarrasser plus vite.»

Les gens peuvent venir à bout du problème eux-mêmes, mais un professionnel peut leur faciliter la tâche en leur offrant des solutions.

Villes où il y a le plus de rat et souris en Atlantique

1. St. John’s

2. Halifax

3. Saint-Jean

4. Moncton

5. Dartmouth

6. Mount Pearl

7. Paradise

8. Charlottetown

9. Summerside

10. Truro

* Source : Orkin Canada