La GRC demande l’aide du public en lien avec un vol d’accessoires de bateau survenu sur la rue Adelaide, à Dalhousie.

On croit que le vol a été commis entre le 22 août 2017 à 19 h et le 23 août 2017 à 6 h. On a volé deux arbres noirs Mercury pour un moteur de 350 HP, huit haut-parleurs de bateau gris, une radio maritime ainsi que des outils.

Quiconque possède des renseignements concernant cet incident est prié de communiquer avec la GRC de Campbellton au 506-789-6000.