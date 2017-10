L’immigration francophone stagne au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick reste l’une des provinces qui attirent le moins d’immigrants et peu d’entre eux parlent le français. C’est ce que confirment les derniers chiffres du recensement 2016.

Le Nouveau-Brunswick compte seulement 33 810 immigrants, qui ne forment que 4,6% de la population.

C’est cinq fois moins que la proportion nationale, qui s’établit à 21,9 %. Au Canada, plus d’une personne sur cinq est née à l’étranger. En Atlantique, c’est plutôt moins d’une personne sur 20.

La proportion d’immigrants a très peu évolué depuis le recensement de 2011, passant de 4,5 à 4,6%.

Le Nouveau-Brunswick parvient tout de même à attirer plus d’immigrants que par le passé. Ils n’étaient que 4800 à s’être installés dans la province entre 2006 et 2010 contre 9325 de 2011 et 2016.

Sur cette période, c’est la région de Moncton qui a accueilli le plus de nouveaux arrivants (2 840), suivie de Fredericton (2 625) et Saint-Jean (1 995).

Si l’Asie demeure le principal continent de provenance des immigrants (61,8 %), l’Afrique compte de plus en plus, dépassant dorénavant l’Europe.

L’Ontario reste la province avec la plus forte proportion d’immigrants, 29,1% de sa population est née à l’extérieur du pays.

Faiblesse de l’immigration francophone

Un peu moins de 12% des immigrants néo-brunswickois disent parler le français à la maison.

Cependant, cette proportion est plus faible parmi les immigrants arrivés récemment. Seuls 8,2% des nouveaux arrivants qui sont installés au Nouveau-Brunswick entre 2011 et 2016 mentionnent le français parmi les langues parlées à la maison.

Pour le moment, le gouvernement provincial n’atteint pas la cible qu’il s’est fixé de passer à 33% d’immigrants francophones d’ici 2020.

Parmi les immigrants installés à l’extérieur du Québec de 2011 à 2016, à peine 1,4 % étaient de langue maternelle française. Un chiffre en très légère augmentation par rapport à 2011 (1,3 %) et 2006 (0,9 %).

Seuls 2,6 % ont le français comme première langue officielle parlée.

Là encore, l’objectif du gouvernement fédéral de parvenir à 4,4% d’immigrants francophones hors Québec est loin d’être atteint.

Malgré tout, les immigrants représentaient une plus grande part de la population de langue française au Canada hors Québec que dans les recensements précédents. Cette part est ainsi passée de 9,9 % en 2006 à 12,8 % en 2016.